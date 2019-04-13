الإعلان رسميا عن الهاتف Honor 8A Pro مع المعالج MediaTek Helio P35، وشاشة بحجم 6.1 إنش

فاطمة أيت طالب - دبي - قامت العلامة التجارية الفرعية Honor التابعة لشركة Huawei بإطلاق الهاتف Honor Play 8A في وقت سابق من هذا العام، والآن قررت الشركة الصينية إزاحة الستار رسميًا عن نسخة محسنة من هذا الهاتف تدعى Honor 8A Pro.

الهاتف Honor 8A Pro يأتي مع نفس الشاشة البالغ حجمها 6.1 إنش، ولكنه يضم مستشعر بصمات الأصابع في الخلف. وبالنسبة لبقية المواصفات، فقد تم إستعارتها من الهاتف Honor Play 8A، فالهاتف Honor 8A Pro يضم بدوره المعالج MediaTek Helio P35، وذاكرة عشوائية بحجم 3GB، وذاكرة داخلية بحجم 64GB قابلة للتوسع عن طريق الذاكرة الخارجية MicroSD، فضلا عن بطارية بسعة 3020mAh تقبل الشحن من خلال منفذ MicroUSB.

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وعلاوة على ذلك، فالهاتف Honor 8A Pro الجديد يضم كذلك كاميرا أمامية بدقة 8 ميغابكسل وخلفية بدقة 13 ميغابكسل، كما أنه يأتي بشكل مسبق مع نظام Android 9 Pie ومع واجهة EMUI 9.0. وقبل الختام، نود أن نشير إلى أن الهاتف Honor 8A Pro سيكون متوفرًا باللونين الأسود والأزرق مع العلم بأنه متوفر الآن للشراء بالفعل في روسيا مقابل ما يعادل 218 دولار أمريكي.