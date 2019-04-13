الكشف عن الأسماء الرمزية للهاتفين Google Pixel 4 و Google Pixel 4 XL

فاطمة أيت طالب - دبي - لقد بدأنا ببطء في رؤية المزيد من الشائعات والتسريبات حول هواتف جوجل الرائدة القادمة. وسيأتي الهاتفين Google Pixel 4 و Google Pixel 4 XL بلا شك في وقت لاحق من هذا العام. والآن، نحن هنا مع تقرير جديد يكشف لنا عن الأسماء الرمزية لهذين الهاتفين.

في منتصف هذا الأسبوع، تم نشر إلتزام جديد على AOSP والذي يحل مشكلة في سياسة SELinux، وفقا لموقع 9to5Google. ويشرح المطور الذي نشر إلتزام الإصلاح عن طريق توفير قائمة بالملفات الداخلية، والتي تتضمن إسمين غامضين. تم العثور على هذين الإسمين الرمزيين في النسخة التجريبية الأحدث من تطبيق Google App، وتم الإشارة بوضوح إليها كالتالي.

تم إطلاق الإسم الرمزي Coral على الهاتف Google Pixel 4، في حين تم إطلاق الإسم الرمزي Flame على الهاتف Google Pixel 4 XL. وتجدر الإشارة إلى أن شركة جوجل تعودت على إختيار أسماء الحيوانات البحرية كأسماء رمزية لأجهزتها، ولكن يبدو أن هذا سيتغير هذا العام، على الأقل في حالة الهاتف Google Pixel 4 XL، ولكن ربما يدل ذلك على بعض الميزات التي سيأتي بها الهاتف Google Pixel 4 XL، ولكن هذا ما لا يمكننا تأكيده في الوقت الراهن.

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لقد رأينا سابقًا الهاتف Coral يخضع لإختبارات الأداء على منصة Geekbench، ونحن الآن نعرف بأن تلك الإختبارات تخص الهاتف Google Pixel 4. ووفقا لإختبارات الأداء تلك، فنحن نتوقع أن يعمل الهاتف Google Pixel 4 بالمعالج Snapdragon 855 الأحدث من شركة كوالكوم، وأن يضم 6GB من الذاكرة العشوائية. وكما يمكنك أن تتوقع، فمن المفترض أن يأتي هذا الهاتف كذلك بشكل مسبق مع نظام Android Q.

للآسف، هذه هي جل المعلومات التي نعرفها حاليًا حول الهاتفين Google Pixel 4 و Google Pixel 4 XL، ولكن يجب أن نسمع المزيد عن هذين الهاتفين في قادم الأيام والأسابيع. وقبل الختام، نود أن نشير إلى أن شركة جوجل تستعد أيضًا لإطلاق هاتفين آخرين سيحملان على الأرجح الأسماء Google Pixe 3a و Google Pixel 3a XL، ولكن هذين الهاتفين سيكونا من الفئة المتوسطة.