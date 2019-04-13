قد يحصل ملاك Huawei Nexus 6P على تسوية جماعية تصل إلى 400$ للشخص الواحد

فاطمة أيت طالب - دبي - في إقتراح مستمر لـ Google و Huawei للوصول إلى تسوية، يمكن أن يُدفع لملاك الهاتف Huawei Nexus 6P المتأثرين ما يصل إلى 400$ لتسوية الدعوى الجماعية المرفوعة ضد الشركتين بسبب مشكلة الإقلاع المتكرر أو ما يعرف بـ Bootloop ومشاكل البطارية التي تعود إلى العام 2017.

تنتظر هذه التسوية الموافقة النهائية من قبل المحكمة، ولكنها تقترح أن تقوم كل من Google و Huawei بدفع 9.75 مليون دولار لتسوية هذه الدعوى القضائية التي تم تقديمها لأول مرة في شهر أبريل من العام 2017. وتشير التسوية المقترحة إلى أنه يمكن تعويض بعض المستخدمين المتأثرين بمبلغ يصل إلى 400$.

قبل بضع سنوات، كانت هناك مشكلة في بعض وحدات Huawei Nexus 6P. تسبب هذا الخلل في البرمجيات في توقف بعض الوحدات عن العمل بحيث أصبحت غير قادرة على تشغيل النظام. حتى عملية العودة لحالة المصنع لم تكن كافية لإصلاح المشكلة. إخترع عضوين في منتدى XDA Developers حلاً غير رسمي منذ ما يقرب من عامين. كانت هناك أيضًا مشكلة في البطارية تسببت في إيقاف تشغيل Nexus 6P حتى عندما تكون البطارية مشحونة بالكامل.

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إذا كنت واحدًا من ملاك Nexus 6P من شركة Huaweiن فإبحث عن نتائج التسوية، فمن المحتمل أن يتم التواصل معك عن طريق البريد الإلكتروني أو رسالة عبر البريد.