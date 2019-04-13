شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ثغرة بإنستجرام تسمح للغرباء برؤية صورك دون متابعتك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عانى مؤخرا عدد من مستخدمى إنستجرام من رؤية منشورات وقصص لأشخاص لا يتابعونهم على الأساس، حيث تظهر قصص المستخدمين الخاصة إلى الغرباء الذين لا يتابعونهم، وهو الأمر الذى تم تفسيره على أنه خلل فى المنصة.

ووفقا لما ذكره موقع صحيفة "الدايلى ميل" البريطانية، فقد بدأ عدد من المستخدمين يلاحظون ظهور قصص للغرباء، وقالوا أنهم لم يتابعوا هؤلاء المستخدمين وأن العديد من الحسابات كانت خاصة.

وقد تم الإبلاغ عن ذلك من عدد من مستخدمى تويتر على صفحاتهم، ومع وجود 500 مليون شخص يستخدمون قصص انستجرام يوميًا، يثير هذا الخطأ مخاوف تتعلق بالخصوصية من أن ما ينشره المستخدمون بثقة للأصدقاء والعائلة يظهر أيضا مع الغرباء دون موافقتهم.

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وأكد انستجرام الخطأ وقال إنه تم حل المشكلة في غضون ساعات قليلة من الإبلاغ، وقالوا "إذا كان حسابك خاصًا ، فلن تتم مشاهدة قصصك من قبل أشخاص لا يتابعونك.. كان هذا بسبب خلل قمنا بحله".

ويأتى هذا الخطأ بجانب الأخطاء الأخرى التى ترتكبها فيسبوك وهى الشركة الأم، حيث كشفت من قبل أيضا عن تعرضها لأشد الاختراقات أمنية لها على الإطلاق، والتى جعلت 50 مليون حساب مستخدم عرضة للقراصنة عبر خلل.