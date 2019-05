شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: SpaceX تنجح فى إطلاق صاروخ Falcon Heavy والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجحت شركة SpaceX فى إطلاق صاروخ Falcon Heavy من قاعدة كيب كانافيرال بولاية فلوريدا، لتتم بنجاح مهمتها التجارية الأولى من خلال نشر قمر الاتصالات Arabsat-6A فى مدار متزامن جغرافيًا، حيث أقلع أقوى صاروخ على الأرض على الإطلاق من منصة الإطلاق 39A التاريخية فى مركز كينيدى للفضاء، وهى نفس المنصة التى أطلقت منها مهمة القمر Apollo.

ووفقا لما نشره موقع TOI، فقد تمكنت سبيس إكس من استعادة أجزاء الصواريخ الثلاثة Falcon 9 التى تشكل صاروخ Falcon Heavy للمرة الأولى على الإطلاق، إذ أنه بعد أقل من ثمانى دقائق من الإقلاع، هبط الاثنان جنباً إلى جنب على رأس كانافيرال، بينما هبطت المرحلة الأساسية المركزية بعد دقيقة واحدة على متن قاعدة بدون طيار تسمى "Of Course I Still Love You" فى المحيط الأطلسى.

ويمثل هذا الهبوط الناجح لأجزاء الصواريخ الثلاثة خطوة جديدة فى مسار الشركة، التى يملكها الملياردير رجل الأعمال إيلون موسك، الذى تتمثل سياسته فى إعادة استخدام الصواريخ من أجل تقليل تكلفة السفر إلى الفضاء، فيما يعد هذا الإطلاق، هو الثانى منذ الرحلة الأولى فى فبراير 2018، عندما قام صاروخ Falcon Heavy برحلة تجريبية مع حمولة وهمية مصطنعة من سيارة طراز Tesla التى أرسلت إلى الفضاء السحيق.

ولكن فى تلك الرحلة الأولى، فشلت المرحلة الأساسية فى الهبوط على منصة الهبوط فى المحيط الأطلسى، وبدلاً من ذلك هبطت فى البحر بسرعة تزيد عن 480 كم فى الساعة، وبعد أكثر من عام، أطلقت SpaceX الآن Falcon Heavy الذى يبلغ ارتفاعه 70 متراً، وهو مصممة لنقل أكثر من 64 طناً متريًا من البضائع.