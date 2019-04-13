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ظهرت أيقونة ماسنجر Messenger مجددا داخل تطبيق فيسبوك Facebook الذكي الأساسي، بعد انفصال بينهما كتطبيقين منفصلين بدأ منذ عام 2014.
ولاحظ عدد من المستخدمين ظهور علامة ماسنجر المميزة أعلى يمين تطبيق فيسبوك، بجوار مربع البحث، والتي تفتح عند الضغط عليها صفحة الدردشة Chats المسجل بها الرسائل المتبادلة بين المستخدم وأصدقائه في ماسنجر.
وحتى الآن، يبدو أن ماسنجر المدمج في تطبيق فيسبوك يحتوي على أقل من استخدام تطبيق ماسنجر المنفصل، لكن لا يمنع ذلك أن فيسبوك حققت رغبة كثير من المستخدمين.
كانت هذه تفاصيل خبر تكنولوجيا: ماسنجر يعود إلى تطبيق فيسبوك الذكي بعد انفصال 5 أعوام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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