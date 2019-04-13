تكنولوجيا: ماسنجر يعود إلى تطبيق فيسبوك الذكي بعد انفصال 5 أعوام

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ظهرت أيقونة ماسنجر Messenger مجددا داخل تطبيق فيسبوك Facebook الذكي الأساسي، بعد انفصال بينهما كتطبيقين منفصلين بدأ منذ عام 2014.

ولاحظ عدد من المستخدمين ظهور علامة ماسنجر المميزة أعلى يمين تطبيق فيسبوك، بجوار مربع البحث، والتي تفتح عند الضغط عليها صفحة الدردشة Chats المسجل بها الرسائل المتبادلة بين المستخدم وأصدقائه في ماسنجر.

وحتى الآن، يبدو أن ماسنجر المدمج في تطبيق فيسبوك يحتوي على أقل من استخدام تطبيق ماسنجر المنفصل، لكن لا يمنع ذلك أن فيسبوك حققت رغبة كثير من المستخدمين.