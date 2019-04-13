تكنولوجيا: شاشة Predator CG437K P أحدث شاشة للألعاب من Acer بحجم 43 إنش ومعدل تحديث 144Hz

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أحدث الشاشات المصممة للألعاب قدمت من شركة Acer خلال فعاليات مؤتمرها الأخير، حيث تأتي شاشة Predator CG437K P بحجم 43 إنش ومعدل تحديث للإطارات 144Hz.
كشفت Acer عن شاشة Predator CG437K P التي صممت خصيصاً لدعم المستخدمين من اللاعبين، والتي تدعم تقنية AdaptiveSync لألعاب الحاسب، وتنطلق بسعر يبدأ من 1200 دولار، كما تأتي شاشة CG437K P بحجم 43 إنش، ودقة عرض 4K UHD أو بدقة عرض 3840 في 2160 بيكسل، مع معدل تحديث إطارات 144Hz .
كما تأتي شاشة Predator CG437K P بمنافذ HDMI، مع منفذ USB C، وأيضاً DisplayPort، أيضاً تتميز الشاشة بمستشعر لضبط الإضاءة بشكل تلقائي وفقاً لمتسوى الإضاءة المحيط في الغرفة، إلى جانب مستشعر للقرب الذي يعمل على تنشيط الشاشة عند الإقتراب أو إغلاق الشاشة عند إبتعاد المستخدم، كما تأتي الشاشة بوحدة تحكم عن بعد.
ومن المقرر أن تتوفر شاشة Predator CG437K P خلال شهر سبتمبر في كلاً من سوق الولايات المتحدة والشرق الأوسط وأفريقيا، على أن تتوفر بسعر يبدأ من 1299 دولار أو 1499 يورو.
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