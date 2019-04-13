تكنولوجيا: Acer تكشف عن مجموعة أجهزة ConceptD المميزة التي تستهدف المبدعين

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - قدمت Acer في فعاليات مؤتمرها الأخير خط إنتاجها المميز من أجهزة ConceptD الجديدة التي صممت خصيصاً للمبدعين، حيث قدمت كلاً من جهاز ConceptD 9 و ConceptD7 وأيضاً ConceptD 5.

تأتي الأجهزة الجديدة المميزة من Acer في سلسلة ConceptD لتقدم تطور جديد في التصميم ليدعم بشكل مثالي المبدعين والمحترفين في تحرير الفيديو، أو إستخدام illustration.

وتقدم Acer الإصدار الأول ConceptD 9 لدعم المبدعين في الرسم والجرافيك وتصاميم 3D، حيث يتميز بشاشة متحركة بحجم 17.3 إنش بدقة 4K، مثبته على Ezel Aero الذي ظهر في تصميم جهاز الألعاب Predator Triton 900، كما يأتي بقلم Wacom pen مدمج.

ويحاكي ConceptD 9 تصميم أجهزة الألعاب التي تضم التكوينات المميزة من الجيل التاسع من معالجات إنتل Core i9، مع ذاكرة عشوائية 32 جيجا بايت رام، مع كرت شاشة RTX 2080، وإختيارين في السعة التخزينية بين سعة 512 جيجا بايت أو 1 تيرابايت في سعة NVMe SSD.

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أيضاً يأتي الإصدار الأصغر ConceptD 7 بشاشة 15.6 إنش مع شاشة بدقة 4K، ومواصفات أقل نسبياً، حيث يضم رقاقة Core i7 من الجيل التاسع من رقاقات إنتل، مع كرت شاشة RTX 2080 Max-Q أو RTX 2060، كما يأتي بتصميم أجهزة الحاسب التقليدية، لذا لا يضم الشاشة المتحركة المميزة لجهاز ConceptD 9.

كما تقدم Acer جهاز ConceptD 5 وهو الأقل في المواصفات في خط إنتاج ConceptD إلا أنه أحد إصدارات Acer المميزة أيضاً، حيث ينطلق بشاشة 15.6 إنش بدقة عرض 4K، إلا أنه يضم الجيل الثامن معالجات إنتل Core i7 أو Core i5، كما يضم AMD Radeon RX Vega M، مع ذاكرة عشوائية بين 8 إلى 16 جيجا بايت رام، وسعة تخزينية بين 256 إلى 512 جيجا بايت، مع نموذج أعلى بسعة 1 تيرابايت، ويعد جهاز ConceptD 5 أصغر وأنحف الإصدارات الثلاثة من أجهزة ConceptD.

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