انت الان تتابع تفاصيل خبر دراسة: الكافيين يحسن الأداء أثناء ممارسة التمارين الرياضية والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في السبت 13 أبريل 2019 12:16 مساءً - كشفت بحوث علمية أن تناول الكافيين قبل ممارسة التمارين الرياضية قد يحسن أداء مجموعة واسعة من التدريبات.

وبحسب ما ذكرت وكالة "رويترز" اليوم الجمعة، فقد كتب الباحثون في دورية (الطب الرياضي) البريطانية أن الكافيين يمكن الرياضي على وجه الخصوص من تعزيز السرعة والطاقة والقوة والتحمل.

وقال جوزو جرجيك قائد فريق البحث من جامعة فيكتوريا في ملبورن بأستراليا: "المكملات التي تحتوي على الكافيين شائعة جداً بين الرياضيين، وكشفت دراسة ترجع إلى عام 2011 أن نحو 75% من عينات بول رياضيين شاركوا في الألعاب الأولمبية يحتوي على مستويات مرتفعة من الكافيين".

وفي 2004 رُفع الكافيين من قائمة الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات كمادة محظور تناولها خلال المنافسات.

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وقال جرجيك لرويترز بالبريد الإلكتروني: ”منذ ذلك الحين زاد تناول الكافيين بين الرياضيين ولا توجد مؤشرات على انحسار ذلك“.

وأجرى جرجيك وزملاؤه مراجعة شاملة لنتائج مراجعات سابقة حللت عدة دراسات تتعلق بالكافيين والأداء الرياضي.

واكتشفوا أن الكافيين عزز قدرة العضلات على التحمل وقوتها وأداء القفز وسرعة أداء التمارين.

وقال جرجيك: "كقاعدة عامة يكون لتناول كوبين من القهوة قبل نحو 60 دقيقة من بدء التمرين تأثير قوي لدى معظم الأفراد".