شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أبل تضيف خطوة جديدة إلى اشتراكات "آب ستور" لمنع الاحتيال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أضافت شركة "آبل" الأمريكية خطوة جديدة لمنع المستخدمين من الإشتراك عن طريق الخطأ فى اشتراكات تطبيقات نظام "آى أو إس" أو للحيلولة دون تعرضهم للخداع من خلال تطبيقات الاحتيال التى لا تلتزم بقواعد متجر "آب ستور" .

وذكرت قناة (العربية الحدث) الإخبارية أنه لتحقيق ذلك، بدأت الشركة حديثا فى إظهار مربع حوار لتأكيد الاشتراك ينبثق كخطوة أخيرة لضمان أمن المستخدمين.

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ويأتى التحديث الجديد بعد العديد من التغييرات التى أجرتها "آبل" على الاشتراكات فى الأشهر الأخيرة لمعالجة المشكلات المتعلقة بالاشتراكات الاحتيالية.

يذكر أن هناك عددا كبيرا من المطورين، خاصة أولئك الذين يعملون فى فئة الأدوات المساعدة، يستخدمون الحيل للاستفادة من جنون الاشتراك لدى المستخدمين للحصول على آلاف وحتى ملايين الدولارات سنوياً.