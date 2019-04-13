بعد الموجة الحارة.. انخفاض ملحوظ في الحرارة الأحد (بيان رسمي)

كتب: ضياء السقا

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، أن الأحد، يشهد انخفاضا ملحوظا في درجات الحرارة على شمال البلاد ليسود طقس لطيف على السواحل الشمالية، معتدل على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، حار على جنوب الصعيد نهارًا، مائل للبرودة ليلًا.

وكانت لبلاد قد شهدت السبت ارتفاعا ملحوظا في درجات الحرارة، حيث وصلت الكبرى في القاهرة لـ34.

وأضافت الأرصاد في بيان لها: "تقل الرؤية في الشبورة صباحًا على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالًا، والرياح أغلبها تنشط على السواحل الشمالية".

وعن حالة البحر المتوسط فتكون معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية جنوبية شرقية.

أما عن حالة البحر الأحمر فهى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية جنوبية شرقية.

تحذيرات ونصائح عامة من الأرصاد

ناشدت الهيئة السائقين بتوخي الحذر على الطرق الرئيسية والتأكد من سلامة وفحص السيارات قبل السفر خاصة سلامة المساحات والكشافات الأمامية، بسبب كثافة الشبورة في الصباح.

وحذرت الأرصاد المواطنين الابتعاد عن الأعمدة الكهربائية خلال سقوط المطر، تجنبا لحدوث ماس كهربائي بسبب الأمطار.

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ونصحت الهيئة المواطنين تجنب ممارسة الأنشطة البحرية والقيادة بهدوء على الطرق السريعة في حال سقوط الأمطار.

وفيما يلي درجات الحرارة الصغرى والكبرى المتوقعة الأحد:

السواحل الشمالية الغربية 22 16

السواحل الشمالية الشرقية وشمال سيناء 23 16

الوجه البحري والقاهرة27 19

جنوب سيناء والغردقة 30 20

شمال الصعيد 29 18

جنوب الصعيد وحلايب وشلاتين 37 19