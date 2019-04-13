آبل تضيف خطوة أخرى إلى اشتراكات آب ستور لمنع الاحتيال…

أضافت شركة آبل خطوة أخرى لمنع المستخدمين من الاشتراك عن طريق الخطأ في اشتراكات تطبيقات نظام آي أو إس، أو للحيلولة دون تعرضهم للخداع من خلال تطبيقات الاحتيال التي لا تلتزم بالقواعد الناظمة لمتجر آب ستور.

ولتحقيق ذلك، بدأت الشركة حديثًا في إظهار مربع حوار لتأكيد الاشتراك ينبثق كخطوة أخيرة لضمان أن المستخدمين عازمون حقًا على الاشتراك في الاشتراك المقدم.

ويُعتقد أن إضافة مربع التأكيد الجديد ستحظى بترحيب واسع، مع الأخذ في الاعتبار عدد المستخدمين الذين قاموا بالاشتراك عن طريق الخطأ، وخاصةً أولئك الذين لديهم هواتف تستند إلى ميزة الأمان Touch ID والذين كانوا يحاولون الخروج إلى الشاشة الرئيسية، ولكن الهاتف كان يفهم أن الضغط على زر “الرئيسية”؛ حيث يوجد حساس البصمة، يعني المصادقة على عملية الاشتراك.

يُشار أيضًا إلى أن التحديث الجديد يأتي بعد العديد من التغييرات التي أجرتها آبل على الاشتراكات في الأشهر الأخيرة لمعالجة المشكلات المتعلقة بالاشتراكات الاحتيالية.

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وكان هناك عدد كبير من المطورين، خاصةً أولئك الذين يعملون في فئة الأدوات المساعدة، يستخدمون الحيل للاستفادة من جنون الاشتراك لدى المستخدمين للحصول على آلاف وحتى ملايين الدولارات سنويًا. وتتقصد بعض التطبيقات إرباك المستخدمين في تصميمها، أو تقدم وعودًا بـ “تجارب مجانية” تتحول في غضون أيام قليلة إلى مدفوعة، أو تستخدم تكتيكات مضللة أخرى لحمل المستخدمين على الاشتراك.

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وقد ترك هذا العديد من المستهلكين يشعرون بأنهم قد تعرضوا للخداع في الدفع، وتبع ذلك مجموعة كبيرة من المراجعات الغاضبة على متجر التطبيقات. ولحل هذه المشكلة، بدأت شركة آبل منذ ذلك الحين في اتخاذ إجراءات صارمة ضد الجهات الفاعلة السيئة، مع تسهيل إدارة الاشتراكات من قبل مستخدمي آي أو إس.

ونشرت آبل في شهر كانون الثاني/يناير الماضي إرشادات جديدة للمطورين لتوضيح ما هو مسموح وما هو غير مسموح به؛ وفي شهر شباط/فبراير، قامت بتحديث نظام التشغيل آي أو إس لتقليل عدد الخطوات التي يحتاجها المستخدمون للوصول إلى اشتراكاتهم، حتى يتمكنوا من إلغائها بسرعة وسهولة أكبر.