هواوي تعلن عن جهازها المحمول Matebook E 2019

أعلنت شركة هواوي عن جهازها المحمول الجديد من فئة MateBook خلال فعاليات مؤتمر في شنغهاي، وهو نسخة مطورة من جهاز MateBook E الأصلي، الذي تم إطلاقه في عام 2017.

وتحاول هواوي دخول قطاع الحواسيب المتميزة، والحواسيب المتخصصة؛ من أجل الحصول على حصة سوقية، وتجنب المنافسة المباشرة مع العديد من المنافسين، والحفاظ على هوامش الربح، وذلك بالنظر إلى كونها شركة تصنيع أجهزة حاسب محمولة جديدة نسبيًا.

وفي ظل وجود العديد من أجهزة الحاسب المحمولة المتميزة المعتمدة على معالجات إنتل ضمن محفظتها، فإن الشركة الصينية تعمل على تطوير أجهزة ويندوز 10، المتحولة من فئة الاثنين في واحد، العاملة بواسطة معالجات Snapdragon، إلى أولئك الذين يريدون جهازًا متصلًا دائمًا.

ويعمل جهاز 2019 MateBook E المحمول، من فئة الاثنين في واحد، القابل للتحويل بواسطة نظام التشغيل ويندوز 10، ويكمن الفرق الجوهري في طراز هذا العام في أنه لم يعد يعتمد على معالجات إنتل، بل أصبح يستخدم معالجات كوالكوم Snapdragon 850.

ويعتبر هذا المعالج بمثابة نسخة معدلة من معالج Snapdragon 845، وهو معد للاستخدام في الأجهزة التي تعمل بنظام ويندوز 10، ويتكون من 4 أنوية Kryo 385، بتردد 2.96 جيجاهيرتز، مع 4 أنوية Kryo 385، بتردد 1.7 جيجاهيرتز، ووحدة معالجة الرسوميات Adreno 630.

موضوعات ذات صلة بما تقرأ الآن:

ويصنف الجهاز في مكان ما بين جهاز iPad Pro، و Microsoft Surface، ويحتوي على مسند مدمج لدعم استخدام الجهاز في وضع الحاسب اللوحي، أو الحاسب المحمول، عبر لوحة مفاتيح مرفقة.

ويمتلك الحاسب اتصالًا دائمًا بالإنترنت عبر شبكات LTE، وذلك بفضل معالج Snapdragon 850، ويعد أول حاسب متصل بالإنترنت بشكل دائم من شركة هواوي، كما أنه يتضمن شريحة اتصال إلكترونية eSIM مدمجة، وقارئ بصمات الأصابع المثبت على الجانب.

Advertisements

وتتشابه مواصفات طراز هذا العام في معظمها مع مواصفات الجيل السابق من MateBook E، إذ يحتوي على شاشة تعمل باللمس من نوع IPS، بقياس 12 إنشًا، وبدقة 2160×1440 بيكسل، مع نسبة عرض إلى ارتفاع تبلغ 3.2، ونسبة سطوع تبلغ 400 شمعة في المتر المربع.

وتوفر هواوي الحاسب بذاكرة وصول عشوائي بسعة 4/8 جيجابايت من نوع LPDDR4x، مع 128/256 جيجابايت من مساحة التخزين الداخلية الفلاشية، من فئة USF NAND.

ويدعم جهاز Matebook E كل ما تتوقعه من جهاز حاسب متصل دائمًا ACPC، بما في ذلك مودم X20 LTE، الداعم لسرعة تنزيل تصل إلى 1.2 جيجابت في الثانية، وسرعة تحميل تصل إلى 150 ميجابت في الثانية، مع دعم معيار الشبكة اللاسلكية 802.11ac، وبلوتوث 4.1، بالإضافة إلى دعم ميزة Huawei Share، لنقل الملفات بشكل أسرع.

ويحتوي الحاسب على لوحة مفاتيح قابلة للفصل، مع لوحة لمس كبيرة نسبيًا، وشريحة NFC لتمكين خدمة Huawei One Share، لكنها غير مزودة بإضاءة خلفية، كما يوفر دعمًا لقلم هواوي الإلكتروني M-Pen، مع 2048 درجة حساسية لمستوى الضغط.

ويتضمن الجهاز منفذ USB Type-C، وسماعتي ستريو، مع Dolby Atmos، ومقبس صوت TRRS بحجم 3.5 ميليمتر، ومجموعة من أجهزة الاستشعار، وبطارية تستمر حتى 20 ساعة، وكاميرا خلفية بدقة 13 ميجابيكسل، مع ضبط تلقائي للصورة وفلاش LED، بالإضافة إلى كاميرا أمامية بدقة 5 ميجابيكسل لصور السيلفي.

من المتوقع أن تطرح هواوي جهاز MateBook E الجديد في الصين بدءًا من حوالي 595 دولارًا أمريكيًا لطراز 4/128 جيجابايت، دون الكشف عن إمكانية توفر الجهاز للأسواق الغربية، بما في ذلك أوروبا والولايات المتحدة، لكن يمكن شراء الجهاز من خلال موقع Vmall على الويب.