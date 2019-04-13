تكنولوجيا: جهاز Helios 700 المخصص للألعاب يأتي من Acer بتصميم منزلق

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت Acer عن جهاز الحاسب المحمول Helios 700 المخصص للألعاب، والذي يأتي بتصميم منزلق للوحة المفاتيح، كما أعلنت الشركة عن ضم جهاز Nitro 7 إلى خط إنتاجها من الأجهزة المخصصة للألعاب.

تصميم غير تقليدي في الأجهزة المخصصة للألعاب قدم من شركة Acer في مؤتمرها الذي عقد مؤخراً، حيث جاء جهاز Predator Helios 700 بلوحة المفاتيح تنزلق للخارج بتجربة تحاكي أجهزة الحاسب المكتبي، حيث يدعم هذا التصميم عملية تبريد أفضل للحاسب كما يقدم للمستخدم تجربة مريحة أكثر في الألعاب.

وتقدم Acer جهاز Predator Helios 700 المميز بإختيارين في كرت الشاشة بين RTX 2070 أو 2080 من NVIDIA، كما يدعم هذا الإصدار الجيل التاسع من معالجات إتتل الذي لم يعلن عنه رسمياً حتى الآن.

ويعد هذا الإصدار أحد أجهزة الألعاب الفريدة التي قدمت من Acer، والذي يأتي على غرار جهاز Predator Triton 900 الذي كشف عنه خلال معرض CES.

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من جانب أخر أعلنت Acer عن ضم جهاز Nitro 7 إلى خط إنتاجها من الأجهزة المخصصة للألعاب، والذي يأتي بحجم نحيف جداً وحجم أقل سماكة من Nitro 5، كما ينطلق أيضاً بالجيل التاسع من معالجات إنتل، ويأتي Nitro 7 أيضاً بالإصدار الجديد من كرت شاشة GTX من NVIDIA.

ويعد جهاز Nitro 7 إختيار جيد لمن يبحث عن تجربة ألعاب سريعة في الألعاب عند دقة عرض 1080 بيكسل، حيث من المتوقع أن يأتي هذا الإصدار بكرت شاشة GTX 1660 Ti أو GTX 1650 التي لم يعلن عنها رسمياً من NVIDIA حتى الآن.

وتشير التوقعات إلى أن Acer في طريقها لإطلاق تحديث لكلاً من جهازي Nitro 5 و Helios 300، على أن يضم التحديث رقاقة معالج إنتل من الجيل التاسع أيضاً، مع كرت الشاشة RTX 2070 Max-Q.

ومن المقرر أن تبدأ Acer في بيع جهاز Helios 700 في شهر يوليو بسعر يبدأ من 2700 دولار، بينما ينطلق Nitro 7 في شهر يونيو بسعر يبدأ من 1000 دولار.

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