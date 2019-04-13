خدمة بث الأفلام +Disney ستصدر يوم 12 نوفمبر مقابل 6.99 دولار أمريكي في الشهر

فاطمة أيت طالب - دبي - بالنظر إلى حجم شركة Disney، وخاصة بعد إستحواذها على شركة Fox، فنحن على يقين من أن الكثيرين ينتظرون بفارغ الصبر متى ستقوم الشركة بإطلاق خدمة بث الأفلام والمسلسلات الخاصة بها والتي تحمل إسم +Disney. والخبر السار هو أنه إذا كنت تتطلع إلى هذه الخدمة، فسوف تكون سعيدًا بمعرفة أن شركة Disney أكدت لنا الآن أنها ستقوم بإطلاق هذه الخدمة في اليوم 12 من شهر نوفمبر المقبل.

كانت الشركة قد ذكرت في وقت سابق أنه سيتم إطلاق خدمة +Disney في وقت لاحق من هذا العام، ولكنها لم تذكر متى بالضبط ستقوم بذلك، على الأقل حتى الآن. وعندما يتعلق الأمر بالسعر، فيبدو أن شركة Disney تتطلع إلى سحق الخدمات المنافسة الأخرى مثل Netflix، فهي قامت بتسعير خدمة +Disney بنحو 6.99 دولار أمريكي في الشهر أو 69.99 دولار أمريكي في السنة.

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وعندما تفكر في الزيادات الأخيرة التي شهدتها أسعار Netflix والتي أثارت إستياء عدد لا بأس به من العملاء، فليس من الصعب أن نتخيل أن يكون السعر من بين الميزات التي ستقود العملاء للإنتقال إلى خدمة +Disney إلى جانب الكتالوج الواسع للشركة والذي يشمل أفلام Star Wars و Disney و Marvel. وبغض النظر عن ذلك، فقد لمحت شركة Disney كذلك من قبل إلى أنها ستقدم تخفيضًا مميزًا للمشتركين الذين قرروا شراء +ESPN و Hulu معها، ولكنها لم تذكر كم ستكلف هذه الحزمة.

سيتم إطلاق خدمة +Disney أولاً في الولايات المتحدة الأمريكية قبل أن يتم إطلاقها بعد ذلك في المزيد من الأسواق الأخرى حول العالم.