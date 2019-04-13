Huawei MateBook E 2019 عبارة عن حاسوب محمول هجين مزود بالمعالج Snapdragon 850، وبنظام Windows 10

فاطمة أيت طالب - دبي - أعلنت شركة Huawei بهدوء عن حاسوب محمول جديد من سلسلة MateBook في مؤتمر أقيم بمدينة شنغهاي الصينية. هذا الحاسوب المحمول الجديد يدعى Huawei MateBook E 2019، وهو عبارة عن حاسوب محمول هجين يعمل بنظام Windows 10. ولكن الفرق الأكبر في هذا الحاسوب المحمول الجديد هو أنه يستخدم المعالج Snapdragon 850 بدلاً من معالجات Intel. ويمكنك مشاهدة فيديو لهذا الحاسوب أدناه :

يقع هذا الحاسوب المحمول الهجين في مكان بين iPad Pro و Surface Pro. إنه يحتوي على مسند مدمج لدعم إمكانية إستخدامه كجهاز لوحي أو كحاسب محمول مع العلم بأنه يدعم شبكات الجيل الرابع 4G LTE بفضل المودم المدمج في المعالج Snapdragon 850، ويضم كذلك بطاقة eSIM مدمجة، فضلا عن مستشعر بصمات الأصابع في الجانب.

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بقية مواصفات هذا الحاسوب المحمول الهجين تشبه في معظمها مواصفات الجيل السابق من الحاسوب MateBook E، فهو يضم شاشة QuadHD بحجم 12 إنش، وذاكرة عشوائية بحجم 4GB أو 8GB، وذاكرة داخلية بحجم 128GB أو 256GB، فضلا عن لوحة مفاتيح قابلة للفصل، على الرغم من أنها ليست مزودة بإضاءة خلفية. وعلاوة على ذلك، فهذا الحاسوب المحمول الهجين يأتي كذلك مع القلم Huawei M-Pen الذي يمتاز بقدرته على إستشعار 2048 من مستويات الضغط.

من المتوقع أن تقوم شركة Huawei بإطلاق Huawei MateBook E 2019 الجديد في الصين بسعر يبدأ من ما يعادل 595 دولار أمريكي للنسخة التي تضم 4GB من الذاكرة العشوائية و 128GB من الذاكرة الداخلية. ولم يتم بعد الكشف عن موعد إطلاق هذا الحاسوب في الأسواق الغربية، بما في ذلك أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية، ولكن يمكن شراء الجهاز بالفعل على موقع Huawei Mall من الصين.

لا يزال من غير المعروف ما إذا كانت الحواسيب المزودة بالمعالج Snapdragon 850 تستحق هذا الثمن أم لا. وبغض النظر عن عمر البطارية الطويل الأمد، فلا يمكنها تشغيل العديد من البرامج المتقدمة بما في ذلك تطبيقات 64bit بشكل أصلي لأنه تم تصميم تلك التطبيقات مع أخذ الحواسيب العادية بعين الإعتبار.