تكنولوجيا: أجهزة Chromebook 715 وChromebook 714 تقدم من Acer بمستشعر للبصمة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة Acer مؤخراً عن أحدث إصدارات الشركة من أجهزة Chromebook، حيث يأتي كلاً من جهازي Chromebook 715 وChromebook 714 بالجيل الثامن من معالجات إنتل مع مستشعر للبصمة.

تأتي الإصدارات الجديدة من أجهزة Acer بتصميم معدني، مع حجم صغير إلى جانب مستشعر للبصمة كما تأتي الإصدارات الجديدة من أجهزة Chrome OS بالجيل الثامن من معالجات إنتل Intel Core i5، إلى جانب منافذ USB C v3.1 لدعم شحن الأجهزة أول نقل البيانات.

أيضاً تأتي الأجهزة بمنافذ USB C في جانبي الأجهزة، لإعطاء المستخدم حرية إختيار ربط أو إتصال كلا من جهازي Chromebook 715 وChromebook 714 من أي جهة.

وتؤكد Acer على أعلى معايير التصميم في جهازي Chromebook 715 وChromebook 714 حيث يدعم كلا الجهازين معايير MIL-STD 810G، لمقاومة الصدمات والضغط حتى 60 كجم، بينما تتميز لوحة اللمس في الأجهزة بحماية من زجاج Corning Gorilla لتقاوم الخدش.

وتأتي ميزة إستشعار البصمة في كلاً من جهازي Chromebook 715 وChromebook 714 لدعم المستخدم بمستوى أعلى من الحماية، كما يأتي كلا الجهازين بمعايير Citrix لدعم نطاق واسع من الخدمات السحابية والشبكات، وتضيف Acer في جهاز Acer Chromebook 715 ميزة الإضاءة الخلفية في لوحة المفاتيح، مع لوحة مفاتيح numeric بحجم كامل.

وينطلق جهاز Acer Chromebook 715 بحجم 15.6 إنش في الشاشة IPS المميزة بجودة عرض Full HD بدقة 1920 في 1080 بيكسل، بينما تقدم Acer جهاز Chromebook 714 بحجم 14 إنش في الشاشة IPS المميزة بجودة عرض Full HD بدقة 1920 في 1080 بيكسل مع إطارات نحيفة بسماكة 6.18مم، كما يتوفر بإختيارين في شاشة بخاصية اللمس أو بدون.

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وتوفر Acer كلاً من Chromebook 715 وChromebook 714 بتكوينات في المعالج Core i3 أو Core i5، بينما تأتي الإصدارات الأقل تكلفة مع معالج Intel Celeron أو Pentium Gold، وتأتي السعة التخزينية في الأجهزة بثلاثة إختيارات بين 32، و64، وأيضاً 128 جيجا بايت في سعة eMMC.

ومن المقرر أن يدعم كلا الجهازين Google Chrome مع متجر بلاي لتطبيقات الأندوريد، كما يضم الجهازين منافذ USB 3.1 C في جهتي الأجهزة مع منفذ USB 3.0 وفتحة لقارئ بطاقة ذاكرة microSD، وتدعم الأجهزة أيضاً الإتصال بالبلوتوث 4.2، وWi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac.

Acer تؤكد أيضاً على أن البطارية في جهازي Chromebook 715 وChromebook 714 تدعم المستخدم بعمر شحن يصل إلى 12 ساعة، أيضاً من المقرر أن يتوفر Chromebook 714 بسعر يبدأ من 549 دولار للنموذج المميزة بذاكرة 8 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 32 جيجا بايت على أن يبدأ بيع هذا الإصدار في أمريكا الشمالية خلال شهر أبريل.

بينما تبدأ Acer في بيع Chromebook 715 في شهر يونيو، بسعر يبدأ من 499 دولار للنموذج المميز بذاكرة 8 جيجا بايت رام وسعة تخزين 32 جيجا بايت على أن يتوفر في البداية في أمريكا الشمالية مع إختيارات أعلى في التكوينات.

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