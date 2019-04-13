سامسونج تصدر تحديثًا لتحسين سرعة مستشعر بصمات الأصابع في الهاتفين Galaxy S10 و +Galaxy S10

فاطمة أيت طالب - دبي - قامت شركة سامسونج بإصدار تحديث جديد للهاتفين Galaxy S10 و +Galaxy S10 يعمل على تحسين أداء مستشعر بصمات الأصابع الذي يعمل بالموجات فوق الصوتية. تم إصدار هذا التحديث بالأمس كتحديث عاجل، مما يجعله يظهر كنافذة منبثقة على الشاشة. وتجدر الإشارة إلى أن هذا التحديث يظهر من تطبيق Galaxy Store، بدلا من صفحة التحديثات المعتادة مع العلم بأنه صغير الحجم كذلك، فحجمه يبلغ 6.9 ميغابايت فقط. يقوم التحديث بتحسين نظام التشغيل على الفور دون الحاجة إلى إعادة تشغيل الجهاز.

سجل التغييرات التي يأتي بها هذا التحديث لا يذكر الكثير من التفاصيل، ولكن النافذة المنبثقة قالت بأن هذا التحديث يعمل على تحسين أداء مستشعر بصمات الأصابع المدمج في الشاشة على وجه التحديد. وعلى ما يبدو، هذا التحديث متوفر فقط للهاتفين Galaxy S10 و +Galaxy S10، لأنه لم يظهر على الهاتف Galaxy S10e. لا ينبغي أن يكون هذا مفاجئًا لأن Galaxy S10 و +Galaxy S10 يضمان مستشعر لبصمات الأصابع يعمل بالموجات فوق الصوتية في الشاشة، في حين يضم الهاتف Galaxy S10e مستشعر عادي لبصمات الأصابع في الجانب.

بعد تثبيت هذا التحديث، لاحظنا تحسنًا هائلاً في أداء مستشعر بصمات الأصابع. قبل التحديث، كان مستشعر بصمات الأصابع بطيئًا وغير موثوق به. ومع ذلك، هذا التحديث الجديد جعله شبه فوري ويعمل أيضًا بشكل موثوق به. لا يزال غير سريع بقدر مستشعر بصمات الأصابع العادي المستخدم في الهاتف Galaxy S10e، ولكنه يبدو أسرع من مستشعرات بصمات الأصابع البصرية المستخدمة في الهواتف الأخرى.

لسنا متأكدين من الميزات الأخرى التي تم تحسينها بغض النظر عن مستشعر بصمات الأصابع، وما إذا كانت هناك فوائد أمنية. وقد إتضح في وقت سابق من هذا الأسبوع أن أحد المستخدمين تمكن من خداع مستشعر بصمات الأصابع في الهاتف Galaxy S10 بإستخدام بصمة ثلاثية الأبعاد تم طباعتها بإستخدام الطابعة الثلاثية الأبعاد، ولكن لا يمكننا أن نقول على وجه اليقين ما إذا قامت شركة سامسونج بمعالجة هذه المشكلة، ولكن حتى لو كان هذا التحديث من أجل تحسين السرعة فقط، فنحن ننصحكم بتحميل وتثبيت هذا التحديث بسرعة.