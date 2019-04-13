الأسماء الرمزية تؤكد لنا من جديد قدوم الهاتف Galaxy Note 10 بحجمين مختلفين

فاطمة أيت طالب - دبي - قامت شركة سامسونج بالكشف عن أربعة طرازات مختلفة من الهاتف Galaxy S10 في شهر فبراير الماضي جنبا إلى جنب مع الهاتف Galaxy Fold القابل للطي. الآن ظهر تقرير جديد يكشف لنا عن أربعة أسماء رمزية على الأقل للهاتف Galaxy Note 10، مما يشير إلى أن هذا الهاتف سيكون متوفرًا بحجمين مختلفين، وكل واحد منهم يملك نسخة واحدة تدعم 4G ونسخة أخرى تدعم 5G.

ووفقا للمصدر، فالأسماء الرمزية SM-N970 و SM-N970 تخص الهاتف Galaxy Note 10 علمًا أن النسخة الأكبر حجمًا ستحمل على الأرجح إسم +Galaxy Note 10. وإقترحت التقارير السابقة أن النسخة الكبيرة الحجم من الهاتف Galaxy Note 10 ستضم شاشة بقطر 6.75 إنش، في حين ستضم النسخة الصغيرة الحجم شاشة بقطر 6.28 إنش. ومن ناحية أخرى، تردد كذلك أن Galaxy Note 10 سيضم ثلاث كاميرات في الخلف، في حين سيضم +Galaxy Note 10 أربع كاميرات في الخلف. وكما سبق وأشرنا، فسوف تكون هناك نسخة تدعم 4G ونسخة أخرى تدعم 5G من كل هاتف تحمل الأسماء الرمزية SM-N971 و SM-N976.

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بطبيعة الحال، هذه هي الأسماء الرمزية الأساسية لمختلف طرازات Galaxy S10، وسيتم إضافة الأحرف التي ترمز لكل سوق لهذه الأسماء الرمزية. عادة ما تأتي النسخ الصينية مع الرقم 0 في النهاية، في حين تأتي الوحدات العالمية مع الحرف F. وبالتالي، هذا يعني أن النسخة الصينية من Galaxy Note 10 ستحمل الإسم الرمزي SM-N9700، في حين ستحمل النسخة العالمية الإسم الرمزي SM-N975F. وبطبيعة الحال، لا يزال يتعين علينا الإنتظار لفترة طويلة قبل أن يتم إزاحة الستار رسميًا عن الهاتف، لذا فالمواصفات لا تزال غير معروفة ومن المحتمل أن لا تكون شركة سامسونج قد حددت المواصفات النهائية التي سيأتي بها هاتفها الرائد المقبل.