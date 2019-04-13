شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيف تدير شركة تويتر وتحافظ على صحتك؟.. تفاصيل النظام اليومى لجاك دورسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هل تعلم كيف يتحكم عمالقة السوشيال ميديا فى روتينهم اليومى سواء الصحى أو الرياضى، هذا ما كشف عنه جاك دورسى، الرئيس التنفيذى لتويتر ورئيس شركة الخدمات المالية square.



جاك دورسى

ووفقا لما ذكرته صحيفة "مترو" البريطانية على موقعها الرسمى فيقول دورسى إنه يأخذ حمام ثلج يوميا ويأكل وجبة واحدة فقط فى اليوم، مضيفا أن التأمل هو أيضا جزء رئيسي من نظامه وله أكبر تأثير على صحته العقلية.

وكشف دورسى أن وجبته الواحدة يوميًا هى العشاء، والتى تتكون من اللحم أو السمك مع السلطة أو الخضراوات، تليها إما التوت المختلط أو بعض الشوكولاتة الداكنة.

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وأكد مؤسس تويتر أن الأسبوعين الأولين من النظام كانا فى غاية الصعوبة، لكنه لاحظ منذ ذلك الحين تغييرات، فإنه أصبح أكثر تركيزًا، قائلا: "بالتأكيد، أتاح لي وقت العودة لتناول الإفطار والغداء التركيز بشكل أكبر على ما هو يومي".

وأضاف أن هذا النظام الغذائى ساعده على النوم بشكل أفضل، فقد أصبح قادرا على الذهاب إلى الفراش والخروج فعليًا في غضون 10 دقائق، كما أنه يصوم فى عطلة نهاية الأسبوع، ولا يأكل بين ليلة الجمعة ومساء الأحد.

وأوضح دورسى أنه يحاول حاليًا التأمل لمدة ساعتين يوميًا، كما أنه يسير مسافة خمسة أميال من منزله إلى مكتبه كل يوم. ويشمل روتين مسئول التواصل الاجتماعي أيضًا استخدام الساونا وحمامات الثلج فى المساء.

وقال إنه يجلس أولاً فى ساونا لمدة 15 دقيقة، قبل أن يتحول إلى حمام ثلج لمدة ثلاث دقائق، وهى عملية يكررها ثلاث مرات، وكشف أيضا أنه يبدأ كل يوم بحمام ثلج.