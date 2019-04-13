شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: سكايب يتيح لمستخدمى أندرويد وiOS مشاركة الشاشة مع أصدقائهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف تقرير جديد أن خدمة دردشة الفيديو "سكايب" المملوكة لشركة مايكروسوفت، وفرت ميزة جديدة لمستخدمى أندرويد وiOS والتى تسمح لهم بمشاركة الشاشة الخاصة بهم مع الأصدقاء بكل سهولة ويسر، وهى الميزة التى تعتبر مفيدة للكثير من المستخدمين فى بعض الحالات.

ووفقا لما نشره موقع engadget الأمريكى، فكانت سكايب قد أتاحت مؤخرا للمستخدمين القدرة على إضافة حتى 50 شخصا إلى المكالمات الصوتية والمرئية، وذلك عقب خضوعها للاختبار على مدى الأسابيع الماضية، فضلا عن ميزة طمس الخلفية فى مكالمات الفيديو.

وكشفت الشركة أن ميزة مشاركة الشاشة تعتبر مفيدة للغاية عند شرح بعض ملفات العروض التقديمية PowerPoint أو غيرها من التطبيقات الأخرى الخاصة بالعمل التشاركى، خاصة وأن تطبيقات أخرى منافسة مثل ماسنجر وواتس آب وسناب شات تفتقد إلى مثل هذه المميزات، لكن ينبغى ملاحظة أن هذه الميزة لا تزال متاحة بشكل تجريبى فقط.