طفل يتسبب في إغلاق هاتف والده الآيفون لمدة 48 عامًا

صدى البلد - محمد علي



خطأ غير مقصود من طفل أدى إلى تعطيله جهاز الآيباد الخاص بوالده ربما للأبد، وفق ماذكرت شبكة يو بي آي.

وقال أب أمريكي يعيش في ولاية واشنطن أن طفله البالغ من العمر 3 سنوات فشل في تخمين كلمة المرور التابعة لجهاز الأيباد الخاص به لمرات عديدة، مما تسبب في إغلاق جهازه لأكثر من 25 مليون دقيقة.

ونشر الأب الأمريكي إيفان أوسنوس، الصحفي في مجلة نيويوركر الأمريكية، صورة لشاشة جهاز الأيباد الخاصة به على صفحته على موقع التواصل الإجتماعي تويتر,

وذكر إن جهازه تم إغلاقه لــ25 مليون دقيقة أي نحو 48 عامًا، وذلك لأن طفله...