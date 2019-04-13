سكايب يضيف مشاركة الشاشة على أندرويد و iOS

تخطط شركة مايكروسوفت للسماح لمستخدمي تطبيق التراسل سكايب Skype بمشاركة شاشات الهواتف المحمولة أثناء المكالمات، وذلك مع تحويل التطبيق انتباهه إلى الأجهزة المحمولة، بعد حصوله على خدمة الويب الخاصة به.

وبدأت عملاقة البرمجيات اختبار تطبيقات سكايب الجديدة لنظامي أندرويد، وآي أو إس iOS، والتي تتيح ميزة مشاركة الشاشة، مما يسمح لأي شخص بمشاركة أي شيء على هاتف وعرضه للأصدقاء أو العائلة، أو زملاء العمل.

وتقترح مايكروسوفت أن مستخدمي سكايب قد يستخدمون ذلك لمشاركة عروض PowerPoint التقديمية، أو التسوق عبر الإنترنت مع الأصدقاء.

ويعني هذا أن تطبيق سكايب المستخدم بشكل كبير، من قبل المستهلكين والشركات الصغيرة، يحاول منافسة المزيد من التطبيقات التي تركز على الأعمال التجارية، مثل: Cisco WebEx، و GoTo Meeting، و Zoom، التي توفر ميزة شاركة الشاشة.

وتحتاج إلى أن تكون من مشتركي برنامج سكايب إنسايدر Skype Insider؛ للاختبار التجريبي، من أجل الحصول على ميزة مشاركة الشاشة على نظامي أندرويد، وآي أو إس.

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ويمكنك الاشتراك للوصول إلى الإصدار التجريبي من خلال الرابط، وتوضح مايكروسوفت بشكل واضح من خلال منشور للإعلان عن الميزة أنها قادمة إلى كل من أندرويد وآي أو إس، مع عرضها لقطات شاشة من خلال نظام iOS.

ويعد من غير الواضح بعدُ متى تخطط مايكروسوفت لتوفير هذه الميزة لكل شخص يستعمل سكايب على الأجهزة المحمولة، ولكن بالنظر إلى أن ميزة مشاركة 50 شخصًا في الدردشة الفيديوية ظلت في المرحلة التجريبية؛ لمدة تقل عن شهر واحد، فمن المتوقع رؤية الميزة الجديدة قريبًا.

وتسمح هذه الميزة لتطبيق تراسل مايكروسوفت بالتميز عن أكبر منافسيه، مثل: فيسبوك ماسنجر، وواتساب، وسناب شات، التي تفتقر جميعها إلى هذه الميزة، وسمح افتقار منصات التراسل الكبيرة لهذه الميزة إلى ملء الفراغ من قبل التطبيقات الصغيرة، مثل: Squad.

ويعد سكايب عنصرًا أساسيًا في الدردشة الفيديوية حول العالم، وتهدف مايكروسوفت إلى جلب أكبر عدد ممكن من سمات تطبيق سطح المكتب إلى تطبيق الأجهزة المحمولة؛ لتعزيز التعاون أثناء التنقل.

ويمكن للمستخدمين – بعد تثبيت الإصدار التجريبي على الجهاز، وإجراء المكالمة – تنشيط ميزة مشاركة الشاشة من قائمة الإعدادات، وبمجرد تنشيط الميزة، فإن التطبيق يوضح أن مشاركة الشاشة مفعلة، مع السماح بالتوقف عن البث في أي وقت بنقرة واحدة، أعلى الزاوية اليسرى.