تحديثات ويندوز 10 التراكمية تسبب تباطؤ النظام

سببت التحديثات الأمنية التراكمية لشهر أبريل من شركة مايكروسوفت مشكلات في نظام التشغيل ويندوز 10، وظهرت تلك المشكلات على شكل تباطؤ في النظام، أو تجمد في أجهزة الحاسب.

ويبدو أن هذه المشكلات ناتجة عن حدوث تعارض مع بعض تطبيقات مكافحة الفيروسات، مما يؤثر بشكل أساسي على أنظمة ويندوز 10 و 7، إلى جانب تأثيرها أيضًا على أجهزة بعض مستخدمي نظام التشغيل ويندوز 8.1.

وتواجه تطبيقات مكافحة الفيروسات من Sophos، وأفاست Avast، وأفيرا Avira، مشاكل توافقٍ مع هذه التصحيحات الأخيرة.

وتظهر المشكلة بشكل واضح من خلال تطبيقات مكافحة الفيروسات المخصصة للأعمال، مثل: Sophos Endpoint Security and Control، إلى جانب Avast for Business، و Avast CloudCare.

كما يبدو أنها تؤثر على تطبيق Avira Free Antivirus المستخدم على نطاق واسع، ومجموعة الأمان المجانية للشركة، بالإضافة إلى المنتجات المدفوعة، مثل Avira Antivirus Pro، و Avira Prime.

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وتوصي أفيرا بإلغاء تثبيت التحديث التراكمي KB4493509، بالنسبة لمستخدمي هذه التطبيقات المذكورة على نظام ويندوز 10، وأن يحذف مستخدمو ويندوز 7 تحديث KB4493472، و KB4493448.

ويبدو أن أفيرا تجري مناقشات مع مايكروسوفت لإيجاد حل للمشكلة، وتقول: إن “الإصلاح سيتم تسليمه تلقائيًا في أقرب وقت ممكن، مع التحديث التالي للمنتج”.

وقدمت أفاست أيضًا نصيحة للمستخدمين، وبينما أبلغت أفيرا عن حدوث تباطؤ في أجهزة المستخدمين، فإن أفاست تقول: إن “أجهزة الحاسب الشخصية تتجمد عند بدء التشغيل، وتتوقف عند شاشة تسجيل الدخول، وهي مشكلة تؤثر على ما يبدو على مستخدمي ويندوز 7 بشكل خاص.

وتقول أفاست: إن هذه المشكلات مرتبطة على الأرجح بالتحديثات التالية: KB4462223، و KB4493472، و KB4493448، و KB4464520، و KB4462230، و KB4493435.

وقدمت أفاست مزيدًا من تفاصيل استكشاف الأخطاء وإصلاحها، والحل الحالي هو في الأساس كحلِّ أفيرا نفسه، والذي يتمثل في إلغاء تثبيت التحديثات، وأوضحت أنها مستمرة في العمل على تحديد المشكلة، وتوفير حل دائم للمستخدمين.