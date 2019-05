فيسبوك تدرس إعادة ميزة الدردشة إلى تطبيقها الرئيسي

تدرس شركة فيسبوك إعادة ميزة الدردشة من خلال ماسنجر Messenger إلى تطبيقها الرئيسي، مما يشير إلى حدوث تغيير في الإستراتيجية للحفاظ على مشاركة المستخدمين في المنصة.

وكانت فيسبوك قد شجعت المستخدمين منذ خمس سنوات على استخدام تطبيق ماسنجر المستقل للدردشة مع جهات الاتصال الخاصة بهم، بدلاً من استخدام الميزة المضمنة في تطبيق الشبكة الاجتماعية المحمول الرئيسي.

ونشرت جين مانشون وونج Jane Manchun Wong، الباحثة في التطبيقات،

Facebook is bringing the Chats back to the app for preparing integrated messaging



