شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: شائعات حول استغناء أبل تماما عن iTunes لصالح تطبيقات منفصلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عندما قدمت شركة أبل خدمتها أبل ميوزيك فى عام 2015 ربما تكون قد توقعت أن أيام iTunes أصبحت معدودة منذ ذلك الوقت.

ووفقا لما ذكره موقع "مترو" البريطانى فظهرت شائعات جديدة بأن برنامج إدارة الوسائط القديم للشركة قد ينتهى.

وبحسب الشائعات فتخطط أبل لتقسيم iTunes إلى مكونات منفصلة تشتمل على Apple Music وApple TV وApple Podcasts فى الإصدار التالي من macOS.