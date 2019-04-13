«الأرصاد»: ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة اليوم السبت

اليوم الجديد
أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، عن ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة؛ اليوم السبت، طقس معتدل على السواحل الشمالية، حار على باقي الأنحاء نهارا، بارد ليلا.
وبحسب بيان لخبراء الهيئة، فتقل الرؤية في الشوائب العالقة نهارا، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالا، والرياح أغلبها جنوبية غربية معتدلة، تنشط على مناطق من غرب وجنوب البلاد، مثيرة للرمال والأتربة.
وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية جنوبية شرقية.
وفيما يلي بيان بدرجات...
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