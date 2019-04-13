شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: سبيس إكس تساعد فى أول مهمة لناسا لإعادة توجيه كويكب بعيدا عن الأرض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اختارت وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" شركة " SpaceX" لمساعدتها فى أول محاولة على الإطلاق لتحويل مسار كويكب بعيدا عن الأرض، حيث ستنطلق أداة اختبار إعادة توجيه الكويكب والذى يعرف اختصارا بـ (DART) على صاروخ فالكون 9 فى يونيو 2021 من قاعدة فاندنبرج الجوية فى كاليفورنيا.

ووفقا لما نشره موقع engadget الأمريكى، فإن مهمة هذا الصاروخ فى تحطيم قمر صناعى فى كويكب صغير يسمى Didymos وذلك كمحاولة لإبعاده عن مداره، فيما تعد هذه التجربة محاولة لناسا لتوفير خط دفاع أولى ضد الكويكبات المحيطة بكوكب الأرض، وفى حالة فشل الأمر فقد يمثل كارثة، وهو ما سيؤدى إلى عرقلة ما يسمى بـ "تقنية التحفيز الحركي" لوكالة ناسا، أما النجاح فسيوفر البيانات المهمة التى تساعد ناسا فى التصدى للكويكبات التى تكون بالفعل على مسار تصادمى مع الأرض.

Advertisements

فيما تخطط ناسا لاعتراض ديديموس عندما يكون على بعد 11 مليون كيلومتر من كوكبنا، ورغم إطلاق الصاروخ فى يونيو 2021، فإنه لن يصل إلى هدفه حتى شهر أكتوبر عام 2022، والذى سوف يصطدم به بسرعة تقارب 13500 ميل فى الساعة (6 كيلومترات فى الثانية).

ومن المتوقع أن تبلغ التكلفة الإجمالية للبعثة حوالى 69 مليون دولار، بما فى ذلك خدمة الإطلاق، والتى ستديرها ناسا لخدمات الإطلاق فى مركز كينيدى للفضاء فى فلوريدا، وبعد انطلاق إطلاق Falcon Heavy الناجح والهبوط الثلاثى، ترى مشاركة SpaceX أن علاقتها مع ناسا تتطور إلى ما وراء حمولاتها التجارية وتعيد تزويد البعثات إلى المحطة الفضائية الدولية.