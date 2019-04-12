شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: هنعرفك مين ده.."يورى جاجارين" أول إنسان وصل للفضاء وحادث غامض ينهى حياته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى الذكرى الـ 58 لأول رحلة فضائية للإنسان، نتحدث عن أول إنسان وصل للفضاء وما يجب أن تعرفه عن يورى جارجارين الروسى الذى أعاد كتابة التاريخ.

وفقا لما ذكره موقع " Britannica"، فإن يوري جاجارين، الذى ولد فى 9 مارس 1934 بروسيا، هو رائد الفضاء السوفيتي الذي أصبح عام 1961 أول رجل يسافر في الفضاء.

وكان جاجارين الرائد الفضائى، ابن أحد النجارين، وتخرج من مدرسة تجارية بالقرب من موسكو في عام 1951، حيث واصل دراسته في الكلية الصناعية في ساراتوف وتلقى في الوقت نفسه دورة في الطيران، وعند الانتهاء من هذه الدورة، التحق بالمدرسة العليا للقوات الجوية السوفيتية، والتي تخرج منها في عام 1957.

وكان هو أول شخص يتم اختياره لأول مهمة للإنسان فى الفضاء حيث تم إطلاق مركبة فاستوك 1 الفضائية في الساعة 9:07 صباحًا بتوقيت موسكو في 12 أبريل 1961 وهو عليها، وهي تدور حول الأرض مرة واحدة في ساعة و 29 دقيقة على ارتفاع أقصى 301 كم، وهبطت الساعة 10: 55 ص في الاتحاد السوفيتي.

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وحصل جاجارين على وسام لينين ولقب بطل الاتحاد السوفيتي، وتمت إعادة تسمية الشوارع على شرفه في جميع أنحاء الاتحاد السوفيتي.

ولم يذهب جاجارين إلى الفضاء مرة أخرى ولكنه شارك في تدريب رواد فضاء آخرين.

وقام بعدة جولات إلى دول أخرى بعد رحلته التاريخية، ومنذ عام 1962 شغل منصب نائب رئيس المجلس السوفيتى الأعلى.

والغريب أن جاجارين توفى مع طيار آخر في تحطم طائرة نفاثة ذات مقعدين بينما كان يُطلق عليها رحلة تدريب روتينية، وهو الحادث الذى يعد غامضا إلى الآن.

ووضعت رماده في جدار الكرملين، وبعد وفاته في عام 1968 تم تغيير اسم مدينة جاتسك إلى جاجارين.