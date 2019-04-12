شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: لهذا السبب اختار البنتاجون "أمازون" ومايكروسوفت" لخدماته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت وزارة الدفاع الأمريكية أنه تم اختيار شركتى "أمازون دوت كوم" وشركة "مايكروسوفت كورب" للاستمرار فى التنافس على خدمات الحوسبة السحابية التابعة لوزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) كجزء من عقد قد تبلغ قيمته نحو عشرة مليارات دولار.

ووفقا لما نشره موقع gadgetsnow الأمريكى، فيترك هذا الاختيار شركة "أوراكل" وشركة "آى بى إم كورب" خارج المنافسة على العقد الخاص بـ Joint Enterprise Defence Infrastructure Cloud أو JEDI التابعة لوزارة الدفاع، حيث إن العقد جزء من التحديث الواسع لأنظمة تكنولوجيا المعلومات فى البنتاجون.

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وقالت "إليسا سميث" المتحدثة باسم القسم فى بيان "يمكننى أن أؤكد أن AWS (خدمات الويب من أمازون) ومايكروسوفت هما الشركتان اللتان استوفيا الحد الأدنى من المتطلبات الموضحة فى طلب العروض"، حيث قال البنتاجون فى طلبه لمقدمى العروض العام الماضى أن عقد خدمات الحوسبة السحابية قد يصل إلى 10 مليارات دولار على مدى فترة 10 سنوات.

وقد تم اعتبار شركات Amazon Web Services وIBM وMicrosoft وOracle من أوائل المتسابقين فى العقد، وفقًا لما ذكره المسؤولون التنفيذيون فى الصناعة، إلا أن AWS (خدمات الويب من أمازون) فى ذلك الوقت كانت الشركة الوحيدة المعتمدة من قبل الحكومة للتعامل مع البيانات السرية.

وكشفت "إليسا سميث" بأن أقرب عقد من المحتمل أن يتم منحه فى منتصف يوليو، ويرجع ذلك أساسًا إلى حجم الصفقة وتعقيدها، والتقاضى المحتمل للاحتجاج والتحقيق المستمر، فيما عبرت Oracle عن قلقها حيال دور موظف سابق فى شركة أمازون كان يعمل فى مشروع JEDI بأنه السبب فى تراجعها عن الترشح للمشروع.