5 نصائح لـ زيادة التفاعل وزيارات حسابات التواصل الإجتماعي

التفاعل وزيارات حسابات التواصل الإجتماعي أصبحت مصدراً كبيراً للدخل للكثير من الناس وخصوصاً هؤلاء الذين يعملوا في مجال صناعة المحتوى والتأثير الإجتماعي .

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ليس هؤلاء فقط الذين يهتمون بالتفاعل والزيارات بل كل من يهتم بالتسويق الإلكتروني وإستخدام الإنترنت لتسويق العلامات التجارية المختلفة وإستخدام وسائل التواصل الجديدة كوسيلة لزيادة ربحهم ولتوجيه الدعاية إلى المكان الذي يمكن ان يفيدهم بشكل أكثر ، واليوم سنتحدث معكم عن 5 نصائح من شأنها أن تزيد من هذا التفاعل بشكل كبير وتحسن علامتك التجارية .

نصائح لزيادة التفاعل وزيارات حسابات التواصل الإجتماعي :

بالطبع هذه مجرد نصائح وليست طريقة عمل أو حتى جدول لتعمل عليه وتضمن أن تحصل على نتائج سريعة وقوية، بالطبع لتحصل على أفضل النتائج التي يمكنك أن تحصل عليها يجب عليك أن تدرس التسويق الإلكتروني وإستخدامه بشكل مكثف أو أن تعين شخصاً مسؤولاً عن التسويق الإلكتروني بشكل مباشر.

روبوت الدردشة التفاعلي Chatbot :

التواصل المباشر مع الزبائن المحتملين هي أول خطوة لتتمكن من تحويلهم من زبون متوقع أو شخص من المتوقع أن يشتري ويستثمر في ما تقدمه إلى شخص أخذ قراره بالشراء والإستثمار معك، يزداد هذا الأمر أهمية مع الخدمات التي تعتمد على التواصل بشكل مباشر وسريع .

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من هذه النقطة ظهرت أهمية روبوت الدردشة التفاعلي والذي يظهر لك في جانب الموقع من الأسفل أو من خلال برنامج Facebook Messnger الذي أصبح يدعم هذه الخاصية، يمكنك أن تفكر في هذا الروبوت إن كنت لا تمتلك فريق خدمة عملاء لديه القدرة على الرد مباشرةً على الإستفسارات أو لتقوم بتنظيم هذه الإستفسارات والإجابة على الأسئلة الشائعة بسرعة .

ذكر حسابات التواصل الإجتماعي على موقع الويب خاصتك :

شبكات التواصل الإجتماعي هي الكنز الذهبي هذه الأيام للتسويق الإلكتروني وهي الطريقة التي يستخدمها الكثيرون وأغلب الناس للتواصل معاً لذا إحرص على إنشاء حسابات رسمية لموقع الويب خاصتك ولعلامتك التجارية وتأكد من أن تشير لها في موقعك وتجعلها في مكان بارز يسهل رؤيته .

تسهيل مشاركة المحتوى :

لا تجعل المستخدم يمر بالكثير من المتاعب والصعاب ليتمكن من مشاركة المحتوى الخاص بك ، إجعل هناك زراً تلقائياً يضغط عليه المستخدم ليتمكن من مشاركة ما رآه على صفحتك مباشرةً دون الحاجة إلى أي مجهود إضافي يقوم به .

إحرص على تفعيل التعليقات :

الكثير من المستخدمين يرغب في إبداء رأيه في ما تشاركه، ويجب أن نتفق على نقطة واحدة لا يوجد شيء يدعى تفاعل سيء، أي تفاعل ستحصل عليه سيساعد في نشر علامتك التجارية والتسويق لها بشكل كبير ويمكنك لاحقا ً أن تصلح أي ضرر يحدث من الدعاية السلبية التي تحدث لعلامتك التجارية .

إسمح بتسجيل الدخول في موقعك من خلال مواقع التواصل الإجتماعي :

لا أحد يمتلك الوقت ليقوم بإعادة إدخال بياناته الأساسية والإعتيادية مثل الإسم والإيميل وغيره، قم بإضافة أداة تسمح لك بتسجيل الدخول بإستخدام بيانات مواقع التواصل الإجتماعي المختلفة مثل فيس بوك وغيرها لتسهل على المستخدمين الإشتراك والدخول في موقعك .