اكتشاف “مثلث جديد” اختفت داخله أكثر من 2000 طائرة دون أثر

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 12 أبريل 2019 10:09 مساءً - اشتهر مثلث برمودا بأنه أكثر الأماكن غموضا في العالم، بسبب وقوع عدد كبير من حوادث اختفاء الطائرات والسفن، دون سبب علمي، لكن يبدو أن الأمر لن يقف عند هذا المثلث الغامض فقط، حيث تم الكشف حديثا، عن منطقة أخرى، اختفت فيها أكثر من 2000 طائرة، على مدار 5 عقود، وذلك على حدود ولاية نيفادا الأمريكية.

اكتشف العلماء “مثلثا غريبا” في نيفادا (ولاية تقع في مناطق الغرب، وإقليم الجبال، والجنوب الغربي من الولايات المتحدة الأمريكية)، حيث اختفت أكثر من 2000 طائرة، وتم العثور على حطام نحو 600 طائرة.

تبلغ مساحة المثلث 77000 كيلومتر مربع. ومنذ أكثر من 12 عامًا، اختفت طائرة ركاب من الرادار بالإضافة إلى 5 سفن تم إرسالها للمساعدة، وفقا لموقع “وان”.

ومع ذلك، فإن الحادث الأكثر شهرة في المثلث في ولاية نيفادا هو اختفاء المليونير والمغامر ستيف فوسيت. حيث اختفت طائرته دون أثر في عام 2007، وتم العثور على بقايا الطائرة بعد 14 شهرا فقط.

وكان سبب الحادثة، في البداية، غير معروف. إذ افترض أن الطائرة تعرضت لعيب فني. وفي وقت لاحق اتضح أن الطائرة اصطدمت بقمة أحد الجبال.

Advertisements

ووفقا لموقع “express”، فإنه على مدار حوالي 60 سنة، اختفت 2000 طائرة ضمن منطقة مثلث نيفادا

وما زال الخبراء يواصلون العمل لاكتشاف أسرار هذه المنطقة الغامضة القريبة من لاس فيغاس يحاولون العثور على أوجه التشابه مع مثلث برمودا.

ويعتقد البعض أن غموض هذا المكان، يعود لطبيعته الجغرافية والمناخية، التي تخلق ظروفا جوية فريدة، قد تمزق الطائرات في السماء، مشيرين إلى أن المزيج من الرياح السريعة الحركة والجبال الشاهقة، تنتج ظاهرة تدعى موجة الجبال، وهي التي قد ترفع الطائرات وتهوي بها للأرض.

ورأوا أن الظروف المناخية في حالة “فوسيت”، تسببت في سرعة هبوط بمقدار 400 ميل في الساعة، خاصة أن طائرته قد تحلق بسرعة قصوى تبلغ 300 ميل في الساعة، موضحين أن الفرق بين السرعتين هو ما أدى لتحطم الطائرة.