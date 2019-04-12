الهاتف Galaxy J6 يبدأ بدوره بتلقي تحديث Android 9 Pie مع واجهة One UI الجديدة

فاطمة أيت طالب - دبي - بعد حصول أخيه الأكبر Galaxy J8 على تحديث Android 9 Pie قبل بضعة أيام، فقد بدأ الهاتف Galaxy J6 بدوره الآن بتلقي نفس التحديث عبر الهواء والذي يجلب معه أيضًا واجهة One UI الأحدث من الشركة الكورية الجنوبية.

وكما يمكنك أن تتوقع، فهذا التحديث يجلب معه كافة الميزات التي وضعتها شركة جوجل في نظام Android 9 Pie، ويجلب معه كذلك واجهة One UI الأحدث من سامسونج، فضلا عن الإصلاحات الأمنية لشهر مارس. وكما أشرنا للتو، فالهاتف Galaxy J6 حصل مع تحديث Android 9 Pie الجديد على الإصلاحات الأمنية لشهر مارس بدلاً من الإصلاحات الأمنية لشهر أبريل التي حصل عليها الهاتف Galaxy J8. ونظرًا إلى أن هذا الهاتف مدرج مع الهواتف الذكية التي تحصل على التحديثات الأمنية الفصلية، فينبغي على ملاك هذا الهاتف توقع الحصول على الإصلاحات الأمنية التالية بعد مرور ثلاثة أشهر من الآن.

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عموما، هذا التحديث والذي يبلغ حجمه 1.2GB يحمل البنية رقم J600FNXXU3BSD1 وهو متوفر حاليًا للتحميل عبر الهواء في إيطاليا والبرازيل. وبطبيعة الحال، في حالة إذا إتضح أن التحديث خالٍ تمامًا من المشاكل، فسوف يتم إطلاقه للمزيد من ملاك الهاتف Galaxy J6 حول العالم في الأسابيع القليلة المقبلة.