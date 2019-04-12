الهاتف الرائد القادم من شركة Redmi يظهر في فيديو مسرب، ويضم ثقبًا في الشاشة وثلاث كاميرات في الخلف

فاطمة أيت طالب - دبي - لقد سمعنا عن الهاتف الرائد المزود بالمعالج Snapdragon 855 القادم من العلامة التجارية الفرعية Redmi التابعة لشركة Xiaomi منذ أواخر شهر فبراير الماضي، ومؤخرًا أكد لنا المدير العام للشركة الصينية وجود هذا الهاتف. الآن، يقال بأن هذا الهاتف المعني ظهر في فيديو واقعي مسرب مما أتاح لنا فرصة الإطلاع على تصميمه.

هذا الفيديو يستعرض لنا هاتف Redmi القادم من الأمام والخلف. في الأمام، نلاحظ أن شاشة الهاتف ستضم ثقبًا في الجزء الأوسط العلوي من أجل الكاميرا الأمامية على عكس الهواتف الأخرى التي رأيناها حتى الآن مثل Honor View 20 وسلسلة Galaxy S10 Series.

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بدلاً من وجود الثقب في الزاوية اليسرى أو اليمنى، يمتلك هذا الهاتف الثقب في الجزء الأوسط العلوي من الشاشة. في حين يبدو هذا التصميم أكثر كفاءة إلى حد ما من تصميم قطرة الماء، فيجب على المرء أن يتساءل عما إذا كانت المكاسب تستحق جهود التطوير الإضافية. وبغض النظر عن الثقب، فالهاتف يحتوي كذلك على إطار نحيف في الجانبين الأيمن والأيسر من الشاشة، وإطار سميك قليلا في الجانبين العلوي والسفلي.

وعندما يتعلق الأمر بالواجهة الخلفية، فنحن نلاحظ تواجد ثلاث كاميرات بوضعية عمودية، وفلاش LED، فضلا عن مستشعر بصمات الأصابع. ويبدو أن الواجهة الخلفية للهاتف تمتاز باللمعان، ولكن من غير الواضح ما إذا كانت الواجهة الخلفية مغطاة بالزجاج أو البلاستيك.