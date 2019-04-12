الساعة الذكية Galaxy Watch Active تحصل على أول تحديث لها

فاطمة أيت طالب - دبي - قامت شركة سامسونج بإزاحة الستار رسميًا عن الساعة الذكية Galaxy Watch Active في المؤتمر العالمي للجوال MWC 2019 الذي أقيم أواخر شهر فبراير الماضي بمدينة برشلونة الإسبانية، والآن بدأت هذه الساعة الذكية بتلقي أول تحديث لها على الإطلاق. هذا التحديث الجديد يقوم بترقية بنية نظام التشغيل في الساعة إلى الإصدار R500XXU1BSD3 / R500OXA1BSD3، ويبلغ حجمه 13.83 ميغابايت.

يخبرك هذا الحجم أن هذا ليس تحديثًا كبيرًا، ولكنه سيؤدي على ما يبدو إلى تحسين الخوارزمية الخاصة بشحن البطارية للساعة. هذا يعني أنه يجب عليك تحميل هذا التحديث وتثبيته في أقرب وقت ممكن. بعد تثبيت هذا التحديث، ستواصل الساعة الذكية Galaxy Watch Active العمل بنظام TizenOS 4.0.0.3.

هذا التحديث متوفر حاليًا في الولايات المتحدة الأمريكية، ومن المتوقع أن يصل إلى المناطق الأخرى قريبًا. من أجل تثبيته، قم بالإنتقال إلى تطبيق Galaxy Wearable على هاتفك وإفتح الإعدادات ثم أنقر على الخيار About Watch، ثم قم بعد ذلك بتحميل التحديث يدويًا.

Advertisements

للتذكير، تم تطوير الساعة الذكية Galaxy Watch Active لمراقبة ضغط الدم، ومراقبة معدل ضربات القلب، وتتبع مستويات التوتر بالإضافة إلى تتبع 39 نشاط مختلف بمساعدة GPS/GLONASS ومقياس التسارع، والجيروسكوب، ومقياس الإرتفاع. وعلاوة على ذلك، فقد تم تصميم هذه الساعة الذكية لمقاومة المياه في عمق يصل إلى 50 متر، كما تم تزويدها بشاشة AMOLED حساسة للمس بدقة 360×360 بكسل محمية بطبقة Gorilla Glass 3، وبالمعالج Exynos 9110، وبـ 768 ميغابايت من الذاكرة العشوائية، وبـ 4GB من الذاكرة العشوائية.