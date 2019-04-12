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تكنولوجيا: العملة المصرية بصور ثلاثية الأبعاد.. شاب يصنعها لإبراز روعة معالم مصر

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعتبر تصميم العملة المصرية من أفضل تصميمات العملات على مستوى العالم، وهذا التصنيف ليس بالعاطفة، لكن وفقا لما أكدته صحيفة التليجراف البريطانية عام 2015، عندما اختارت الجنيه الورقى المصرى كأفضل تصميم للعملة على مستوى العالم، من ناحية الشكل والمضمون، مؤكدة أن جميع الأوراق النقدية المصرية هى ثنائية اللغة، مع النص العربى والأرقام العربية الشرقية على جانب واحد.

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الشاب المصرى عمرو موسى، الذى يدرس هندسة عمارة والتاريخ المعمارى المصرى فى أحد الجامعات الخاصة بمدينة أكتوبر، أكد هذا التصنيف عندما كان فى زيارة لجامعة شتوتجارت الألمانية وشاهد إعجاب الألمان بشكل العملة المصرية، فقرر تحويلها بطريقة ثلاثية الأبعاد “3d” عن طريق برامج الفوتوشوب.

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ويقول : الفكرة إني كنت مسافر لحضور كورس في جامعة شتوتغارت في ألمانيا، وكان معايا طلبة من دول مختلفة، ولما خليتهم يشوفوا تصميم العملة المصرية، عجبتهم جداً، وتقريباً كل الفلوس المصري اللي كانت معايا خدوها، دا خلاني أركز شوية في تصميم العملة، وهل فعلاً هي جميلة؟ ولا عادية، ركزت في تفاصيل التصميم، وبعدين فكرت في إني ممكن أعمل مشروع يوضح جمال التصميم دا، ولأني بدرس هندسة عمارة والتاريخ المعماري المصري جزء أساسي من الدراسة مكنش صعب عليا إني أكون عارف القيمة الفنية لكل ما هو مرسوم علي أوراق العملة، ولكن روعة الرسم وإتقان التصميم كانت دافع قوي إني أكمل المشروع.

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وقال عمرو لـ"الخليج 365": "من فتـرة اكتـشفت إن لـما حد مـش مـصرى بيـشوف العملة المصرية بتعجبـه جداً وغالبا بياخدها منى، قـررت تصميم الأوراق النـقدية المـصرية وشرحها بطريقة بسيطة جـداً كمشـروع تعليـمى بشكل فنى"

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وأوضح عمرو أن إشادة الطلاب من دول مختلفة عند رؤيتهم لتصميم العملات المصرية واعجابهم بروعة تصميمها، جعله يفكر فى تصميم العملات بهذا الشكل، مؤكدا أن الهدف أيضا هو إبراز معالم مصر الأثرية التاريخية والسياحية.

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وكشف عمرو: "إعجاب الطلاب بالعملة المصرية خلانى أركز فى تصميمها وهل هى فعلاً جميلة أم عادية؟ ركزت فى التفاصيل التصميم وفكرت فى عمل مشروع يوضح جمال التصميم دا، ولأنى بدرس هندسة عمارة والتاريخ المعمارى المصري جزء أساسي من الدراسة مكنش صعب عليا إنى أكون عارف القيمة الفنية لكل ما هو مرسوم على أوراق العملة، لكن روعة الرسم وإتقان التصميم كانت دافع قوى إنى أكمل المشروع"، مضيفا

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وكشف عمرو: "استغرقت 4 أيام لتصميم العملة هذا الشكل وده لأنى بدرس، موضوع الوقت ده صعب، لو هقسمهم كان يوم للبحث وجمع المعلومات، يوم تجهيز صور الأوراق النقدية وقص الرسومات على برامج ثنائية الأبعاد زى Photoshop وIllustrator، يوم لتحويل العملات الورقية لعمل ثلاثي الأبعاد بداخل شقة صغيرة علي برنامج 3Ds Max وVray, وآخر يوم لعمل الفيديو وإنهاء الرسومات التوضيحية على البرامج ثنائية الأبعاد".


 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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