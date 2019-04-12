شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: خوفا على الأطفال والمراهقين.. نيبال تحظر لعبة "بابجى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت دولة نيبال حذر لعبة "بابجى"، رغم الشهرة التى نالتها اللعبة هناك، وذلك بسبب ادمان الأطفال والمراهقين لها، بل أن هناك مخططات لاعتقال من يقوم بخرق هذا القرار.

وذكر موقع "nepal24hours"، على الرغم من شعبية اللعبة، إلا أن المسئولين تلقوا العديد من الشكاوى من الآباء وأولياء أمور الأطفال بأنهم يقضون ساعات طويلة فى لعبة "بابجى".

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وقال نائب مدير هيئة الاتصالات النيبالية، "اتخذنا قرارا بحظر PUBG لأنها تسبب الإدمان على الأطفال والمراهقين .. وتشتت انتباه الأطفال .. وتمنعهم من الدراسة"، حيث تسببت اللعبة فى انتحار صبى يبلغ من العمر 16 عاما، حيث كانت توبخه أمه بشكل مستمر بسبب قضاءه وقت طويل على شبكة الانترنت.

وطلبت الحكومة النيبالية من جميع مشغلى شبكات الهاتف النقال ومقدمى خدمات الإنترنت ومقدمي الشبكات حظر اللعبة فورا، كما لم تذكر وسائل الاعلام النيبالية طريقة معاقبة من يخرقون الحظر.