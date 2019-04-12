Xiaomi تشوق لقدوم الهاتف Redmi Y3 مع كاميرا أمامية بدقة 32 ميغابكسل

فاطمة أيت طالب - دبي - تسعى العلامة التجارية الفرعية Redmi التابعة لشركة Xiaomi إلى إضافة هاتف آخر إلى محفظتها. وعلى ذكر ذلك، فقد قامت هذه العلامة التجارية اليوم بالتشويق للهاتف Redmi Y3 المرتقب والذي حصل على شهادة WiFi في الشهر الماضي، وذلك من خلال تغريدة جديدة تم نشرها من قبل رئيس فرع شركة Xiaomi في الهند على شبكة تويتر.

بفضل شهادة الواي فاي التي حصل عليها في الشهر الماضي، علمنا أن الهاتف Redmi Y3 سيأتي مسبقًا مع روم MIUI 10 الذي يستند على نظام Android 9 Pie. أما بخصوص تغريدة اليوم، فهي تشير إلى أن الكاميرا الأمامية للهاتف Redmi Y3 ستضم مستشعر بدقة 32 ميغابكسل. وتشير التكهنات إلى أن هذا الهاتف سيصل ليكون بمثابة نسخة Pro من الهاتف Redmi 7 الحالي.

لا تزال المعلومات المتعلقة بالسعر وموعد الإطلاق الرسمي غير معروفة ولكن يمكننا توقع المزيد من التفاصيل قريبًا إذا أخذنا بعين الإعتبار الإعلان التشويقي الذي تم نشره اليوم.