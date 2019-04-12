الهاتف Galaxy A80 يخضع لإختبارات الأداء، ويستعرض قدرات المعالج Snapdragon 730 الجديد

فاطمة أيت طالب - دبي - بغض النظر عن الكاميرا المنبثقة القابلة للدوران أيضًا، فالهاتف Galaxy A80 الأحدث من شركة سامسونج يعتبر أيضًا أول هاتف ذكي يضم المعالج Snapdragon 730 الذي أعلنت عنه شركة كوالكوم قبل يومين. هذا العضو الأحدث في سلسلة هواتف Galaxy A Series شق طريقه إلى منصة إختبارات الأداء AnTuTu لإختبار الأداء الذي سيوفره هذا الهاتف للمستخدمين المحتملين.

مع المعالج المركزي Snapdragon 730 ومعالج الرسوميات Adreno 618 معًا، إستطاع الهاتف Galaxy A80 تحقيق 207082 نقطة، وهي نتيجة مقاربة للنتيجة التي تحققها الهواتف الذكية المزودة بالمعالجات الرائدة السابقة مثل Snapdragon 835 و HiSilicon Kirin 970. وفي حين أنه لا يصل إلى سرعة المعالجات الرائدة في السوق اليوم، إلا أن أداؤه لا يزال محترمًا جدًا مع العلم بأنه يعتبر أيضًا أكثر كفاءة في إستهلاك الطاقة بفضل تقنية التصنيع 8 نانومتر. وفي حالة إذا كنت لا تعلم ذلك، فالمعالج Snapdragon 730 يضم ثمانية أنوية Kryo 470 بتردد يصل إلى 2.2GHz.

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أما بخصوص الهاتف Galaxy A80، فهو يضم مواصفات تقنية تشمل شاشة Super AMOLED بحجم 6.7 إنش وبدقة +FullHD، ومعالج ثماني النوى من فئة Snapdragon 730، وذاكرة عشوائية بحجم 8GB، وذاكرة داخلية بحجم 128GB غير قابلة للتوسع عن طريق الذاكرة الخارجية MicroSD، فضلا عن كاميرا ثلاثية بدقة 48 ميغابكسل للكاميرا الأساسية وبدقة 8 ميغابكسل للكاميرا الواسعة الزاوية، في حين تعمل الكاميرا الثالثة على إستشعار معلومات العمق. وإلى جانب ذلك، فهذا الهاتف يأتي كذلك مع بطارية بسعة 3700mAh تدعم الشحن بسرعة 25W، ويعمل مسبقًا بنظام Android 9 Pie مع واجهة One UI. وعندما يتعلق الأمر بالأسعار، فهذا الهاتف سيكلف ما يعادل 730 دولار أمريكي، وسيصدر رسميًا في اليوم 29 مايو.