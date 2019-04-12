شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: فيس بوك يدرس إمكانية إعادة "ماسنجر" إلى تطبيقه الرئيسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف تقرير جديد أن شركة فيس بوك تدرس حاليا إمكانية إعادة ميزة الدردشة النصية من خلال "ماسنجر" إلى تطبيقها الرئيسى مرة أخرى، أى أن المستخدمين سيكون بمقدورهم فتح الرسائل من خلال تطبيق فيس بوك الرئيسى بدون الحاجة لتثبيت تطبيق ماسنجر لكى يتمكنوا من الدردشة مع الأصدقاء، وهو الأمر الذى يشير إلى حدوث تغيير فى الاستراتيجية الخاصة بالشركة.

ووفقا لما نشره موقع engadget الأمريكى، فكان فيس بوك قد شجع من خمس سنوات المستخدمين على استخدام تطبيق ماسنجر المستقل عن فيس بوك للدردشة مع جهات الاتصال الخاصة بهم، وذلك بدلا من استخدام الميزة المضمنة فى تطبيق الشبكة الاجتماعية، فيما نشرت "جين مانشون وونج" الباحثة فى التطبيقات، فى تغريدة عبر حسابها على تويتر تظهر لقطة شاشة لميزة الدردشة التى يجرى تطويرها ضمن تطبيق فيس بوك الأساسى.

وتعرض الصورة علامة تبويب جديدة لدردشة الأشخاص بشكل مباشر داخل تطبيق الشبكة الاجتماعية ضمن قسم دردشات جديد بدلًا من تطبيق ماسنجر المنفصل، حيث لاحظت "جين" أن قسم الدردشات يحتوى فقط على مجموعة محدودة من ميزات ماسنجر، وبالرغم من إمكانية استخدامه لإرسال واستقبال الرسائل، إلا أن هناك حاجة إلى فتح تطبيق ماسنجر المستقل لإجراء المكالمات أو إرسال الصور أو إرسال ردود فعل على الرسائل.