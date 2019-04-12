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كتب: ضياء السقا
أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، أن السبت، يشهد ارتفاعا ملحوظا في درجات الحرارة، ليسود طقس معتدل على السواحل الشمالية، حار على باقي الأنحاء نهارا، بارد ليلا.
وأضافت الأرصاد في بيان لها: "تقل الرؤية في الشوائب العالقة نهارا، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالا، والرياح أغلبها جنوبية غربية معتدلة، تنشط على مناطق من غرب وجنوب البلاد، مثيرة للرمال والأتربة".
وعن حالة البحر المتوسط فتكون معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية جنوبية شرقية.
أما عن حالة البحر الأحمر فهى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية جنوبية شرقية.
تحذيرات ونصائح عامة من الأرصاد
ناشدت الهيئة السائقين بتوخي الحذر على الطرق الرئيسية والتأكد من سلامة وفحص السيارات قبل السفر خاصة سلامة المساحات والكشافات الأمامية، بسبب كثافة الشبورة في الصباح.
وحذرت الأرصاد المواطنين الابتعاد عن الأعمدة الكهربائية خلال سقوط المطر، تجنبا لحدوث ماس كهربائي بسبب الأمطار.
ونصحت الهيئة المواطنين تجنب ممارسة الأنشطة البحرية والقيادة بهدوء على الطرق السريعة في حال سقوط الأمطار.
وفيما يلي درجات الحرارة الصغرى والكبرى المتوقعة السبت:
الصغرى العظمى
القاهرة 14 34
شبين الكوم 13 33
طنطا 13 32
دمنهور 14 30
الإسكندرية 14 28
بلطيم 13 26
مطروح 12 27
السلوم 11 24
سيوة 18 32
بورسعيد 16 23
دمياط 16 22
الزقازيق 14 33
الاسماعيلية 13 33
السويس 14 30
العريش 12 31
رفح 13 30
رأس سدر 16 30
نخل 06 33
نويبع 20 32
طابا 13 30
كاترين 09 27
الطور 18 31
شرم الشيخ 21 30
الغردقة 18 32
مرسى علم 22 29
الفيوم 15 35
بنى سويف 15 35
المنيا 12 35
أسيوط 13 35
سوهاج 14 35
قنا 15 35
الأقصر 15 35
أسوان 18 36
أبوسمبل 19 35
الوادى الجديد 16 34
الشلاتين 19 30
ابو رماد 20 30
حلايب 22 28
راس حدربة 18 29
كانت هذه تفاصيل خبر الأرصاد: موجة حارة تضرب البلاد السبت.. ورمال وأتربة على بعض المناطق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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