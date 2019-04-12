ديزني تطلق خدمتها للبث المباشر في 12 نوفمبر

أعلنت شركة ديزني Disney للإعلام والترفيه، والمعروفة أيضاً باسم شركة والت ديزني، عزمها إطلاق خدمة البث المباشر الخاصة بها ديزني بلس Disney Plus بتاريخ 12 نوفمبر، إلى جانب الإعلان عن إنتاجات جديدة، بما في ذلك مسلسل Marvel TV، وسلسلة حرب النجوم Star Wars، وحقوق البث في أمريكا لعائلة سمبسون The Simpsons.

وتخطط ديزني لدخول عالم البث المباشر منذ سنوات عديدة لمنافسة نيتفليكس Netflix، لكنها أعلنت يوم أمس الخميس عن إنتاجات تليفزيونية جديدة، كما أنها سوف تقوم ببث The Simpsons الذي حصلت عليه ديزني عندما اشترت 20th Century Fox الشهر الماضي.

وتمتلك ديزني شركات بيكسار Pixar ومارفل Marvel ولوكاس فيلم Lucasfilm، وتعتزم الشركة جعل أي إصدارات أفلام جديدة حصرية لمنصتها، وبدأت بالفعل عملية سحب محتواها من خدمات أخرى مثل نيتفليكس.

وتنطلق خدمة Disney Plus في الولايات المتحدة بتاريخ 12 نوفمبر، وبتكلفة 7 دولار أمريكي في الشهر أو 70 دولار أمريكي سنويًا، دون أن تصدر الشركة تفاصيل عن أي أسواق أخرى.

وتشمل الخدمة الخالية من الإعلانات أفلامًا ومسلسلات تلفزيونية من ديزني، كما تتضمن برامج مثل سلسلة حرب النجوم، و Toy Story، وقناه ناشيونال جيوغرافيك National Geographic.

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وأكد المسؤولون التنفيذيون أن الخدمة سوف تكون خالية تمامًا من الإعلانات، على عكس Hulu و ESPN+، على أن تحصل على عائدات من الاشتراكات، ومن المرجح أن تقدم الشركة حزمة من Hulu و ESPN+ و Disney+ عبر منتج مخفض.

وأوضحت الشركة أن كل المحتوى المتوفر سوف يكون متاحًا للتنزيل من أجل مشاهدته بدون الحاجة إلى الاتصال بالإنترنت، على أن تقدم الخدمة أكثر من 7500 حلقة من المسلسلات التلفزيونية، و 500 عنوان سينمائي بحلول نهاية العام الأول.

وتتوقع الشركة أن تحقق الخدمة ما بين 60 إلى 90 مليون مشترك بحلول السنة المالية 2024، مع كون ثلث المشتركين قادمين من الولايات المتحدة.

وتركز الخدمة على مجموعة ديزني من العلامات التجارية الترفيهية، إذ سوف يكون هناك أقسام منفصلة لكل من ديزني للرسوم المتحركة وبيكسار وستار وورز ومارفل و ناشونال جيوغرافيك.

وقال رئيس خدمة ديزني للبث المباشر، مايكل باول Michael Paull، إن خطة الشركة تهدف إلى نشر الخدمة في أمريكا الشمالية وأوروبا وآسيا والمحيط الهادئ وأمريكا اللاتينية طوال عام 2021.