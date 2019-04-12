أيسر تعلن عن مجموعة من أجهزة الحاسب الجديدة

أعلنت شركة أيسر اليوم خلال حدثها [email protected] الذي عقدته بمدينة نيويورك، عن مجموعة جديدة من أجهزة الحاسب، والكروم بوك، التي تستهدف المستهلكين، والتعليم، والأعمال، والألعاب، والمحترفين المبدعين.

أجهزة كروم بوك للأعمال:

أعلنت شركة أيسر عن جهازي كروم بوك Chromebook يستهدفان الشركات، وهما: Acer Chromebook 715، و Acer Chromebook 714، بأسعار تبدأ من 500 دولار، على أن يتوفر الجهازان في شهر يونيو.

ويعد الجهازان من الحواسيب المحمولة المتميزة بقياس 15.6 و 14 إنشًا، ويشبهان إلى حد بعيد جهاز الحاسب المحمول القابل للتحويل من أيسر Chromebook Spin.

ويأتي كلاهما بهيكل مصنوع من الألومنيوم بالكامل، مع معالجات إنتل Core من الجيل الثامن، وشاشات بدقة Full HD، وعمر بطارية يصل إلى 12 ساعة.

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وهناك إمكانية الحصول على 8 أو 16 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي، و 32 أو 64 أو 128 جيجابايت من مساحة التخزين الداخلية من نوع eMMC.

أجهزة Aspire المحمولة للمستهلكين:

حدثت شركة أيسر حواسيب أسباير Aspire 3، و Aspire 5، و Aspire 7 بالجيل الثامن من معالجات إنتل Core i7، وبطاقة رسوميات مخصصة، وذاكرة وصول عشوائي تصل إلى 16 جيجابايت.

وتبدأ الأسعار من 350 دولارًا لحاسب Aspire 3، و 380 دولارًا لحاسب Aspire 5، وألف دولار لحاسب Aspire 7، على أن تتوفر في شهر يونيو.

حاسب Spin 3 المتحول للمحترفين:

يعد حاسب Spin 3 الجديد من أيسر بمثابة حاسب نوت بوك متحول، مدعوم بمعالجات إنتل Core من الجيل الثامن، ومساحة تخزين داخلية تبلغ 1 تيرابايت، وشاشة IPS تعمل باللمس بدقة Full HD، بحجم 14 إنش.

ويأتي الجهاز مع القلم الإلكتروني Acer Active Pen القابل لإعادة الشحن، ويوفر الحاسب ما يصل إلى 12 ساعة من عمر البطارية، ومن المفترض وصوله إلى المستخدمين في شهر يونيو، وبتكلفة تبدأ من 500 دولار.

حاسب TravelMate P6 للأعمال:

يوفر هذا الحاسب الدفتري المخصص للأعمال اتصال LTE، و NFC، وعمر بطارية يصل إلى 20 ساعة، وهيكلًا مصنوعًا من سبائك المغنيسيوم والألمنيوم، وشاشة بقياس 14 أو 15.6 إنشًا، ومفصل شاشة يدور 180 درجة، وذلك بوزن يبلغ 1 كيلو جرام، وسماكة 0.6 إنشات.

وزودت أيسر الحاسب بمعالجات إنتل Core من الجيل الثامن، مع ما يصل إلى 24 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي، وبطاقة رسوميات NVIDIA GeForce MX250، ومساحة تخزين تصل إلى 1 تيرابايت من نوع SSD، وذلك بسعر يبدأ من 1150 دولارًا، على أن يتم شحنه في شهر يوليو.

حواسيب Predator Helio المحمولة للألعاب:

قامت شركة أيسر بتحديث جهاز الحاسب المحمول Predator Helios 300 الخاص بالألعاب بتصميم جديد، وأدخلت طرازًا جديدًا، وهو Predator Helios 700، وكلاهما مدعوم بمعالجات إنتل Core i9 من الجيل التاسع، وبطاقة رسوميات NVIDIA GeForce RTX 2080، وما يصل إلى 64 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي.

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ويأتي حاسب Predator Helios 700 مع لوحة مفاتيح HyperDrift الفريدة التي تنزلق للأمام، مما يسمح بزيادة تدفق الهواء مباشرة من خلال الجزء العلوي من الحاسب المحمول.

ومن المفترض أن تشحن أيسر حاسب Predator Helios 300 للمستهلكين في شهر يونيو، مقابل سعر يبدأ من 1200 دولار، في حين من المفترض أن يصل حاسب Predator Helios 700 إلى المستخدمين في شهر يوليو، مقابل سعر يبدأ من 2700 دولار.

حاسب Predator Orion المكتبي للألعاب:

أطلقت شركة أيسر جهاز الحاسب المكتبي Predator Orion 5000 الجديد مع معالجات إنتل Core i9-9900K من الجيل التاسع، ووحدات معالجة الرسوميات NVIDIA GeForce RTX 2080، و Dragon 2.5 جيجابت إيثرنت، مع التبريد السائل لوحدة المعالجة المركزية.

وهناك أيضًا شاشة الألعاب Predator CG437K P بقياس 43 إنشًا، بدقة تصل إلى 3240×2160 بيسكل، ومعدل تحديث قدره 144 هيرتز.

ومن المفترض أن يتم شحن جهاز الحاسب المكتبي الجديد Predator Orion 5000 في شهر أغسطس، بسعر يبدأ من 1200 دولار، بينما يتم شحن الشاشة في شهر سبتمبر، مقابل 1300 دولار.

ConceptD:

استفادت شركة أيسر من نجاحها من في مجال أجهزة حواسيب الألعاب والأجهزة المتميزة لإطلاق علامة تجارية جديدة، هي: ConceptD، إلى جانب إطلاقها مجموعة جديدة من أجهزة الحاسب المحمولة، والمكتبية، والشاشات، والأجهزة الطرفية من فئة ConceptD.

ومن بين هذه الأجهزة: جهاز الحاسب المكتبي ConceptD 900 العالي الأداء، مع معالجات إنتل Xeon Gold 6148 المزدوجة، وبطاقة الرسوميات NVIDIA Quadro RTX 6000.

كما أن هناك جهاز الحاسب المكتبي ConceptD 500 المتميز، مع معالجات إنتل Core i9-9900K من الجيل الثامن، وبطاقة الرسوميات NVIDIA Quadro RTX 4000.

وقالت الشركة: “تم تصميم مجموعة منتجات ConceptD لتزويد المبدعين بالأدوات اللازمة للتركيز على العملية الإبداعية، وصنع الأشياء الجميلة”.

وأضافت “قمنا بتصميم أجهزة حاسب ذات معالجات عالية الأداء، ورسوميات يمكنها التعامل مع أعباء العمل القصوى، كأساس لمجموعة متكاملة من منتجات المبدعين، ووضعنا هذا العتاد داخل تصميمات هادئة وبسيطة؛ لإلهام المبدعين لإطلاق العنان لإبداعاتهم”.

وتعد تكلفة منتجات ConceptD مرتفعة، إذ تبدأ تكلفة جهاز ConceptD 900، على سبيل المثال، من 20 ألف دولار، بينما تعد أجهزة الحاسب المحمولة من هذه الفئة أقل تكلفة بكثير، في حدود 1700 إلى 2300 دولار.

ومن المفترض أن تبدأ منتجات فئة ConceptD بالوصول إلى المستهلكين في شهر مايو، مع الإشارة إلى أن هناك بعض المنتجات ضمن هذه الفئة الجديدة لن تصل إلى المستهلكين حتى وقت لاحق من العام.