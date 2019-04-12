Sharp تستعرض لنا هاتف قابل للطي في المحور الأفقي مزود بشاشة يبلغ قطرها 6.2 إنش

فاطمة أيت طالب - دبي -

في الشهر الماضي رأينا براءة إختراع من شركة Sharp لهاتف ذكي قابل للطي في المحور الأفقي. اليوم أتيحت لنا فرصة إلقاء نظرة على النموذج الأولي لهذا الهاتف، وفي الحقيقة الهاتف يبدو مثيرًا للإهتمام بقدر الرسومات التخطيطية التي حصلنا عليها في الشهر الماضي.

يقال بأن هاتف Sharp القابل للطي يضم شاشة AMOLED بحجم 6.18 إنش وبدقة 3040×1440 بكسل مع قطع عريض إلى حد ما يتم طيها داخليًا في المنتصف. وتدعي شركة Sharp أن هذا الهاتف قادر على تحمل 300 آلف عملية طي، وهذا ما يعني بأنه ينبغي لهذا الهاتف أن يصمد معك لفترة طويلة. يعتقد مسؤولو العلامة الشركة أنه سيكون هناك إرتفاع في الطلب على مثل هذا الجهاز لأنه سيتفوق في قابلية الحمل.

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وتأمل الشركة في تسويق هذا النوع بالذات من الهواتف الذكية القابلة للطي في غضون أربع سنوات، وهو ما يبدو وكأنه فترة إنتظار طويلة لمعرفة كيف سيكون أداء الهواتف الذكية القابلة للطي التي ستقوم الشركات الأخرى بإطلاقها في السوق. ووفقا للتقارير السابقة، فيبدو أن شركة موتورولا تعمل بدورها على هاتف قابل للطي يمتاز بتصميم صدفي مماثل يشار إليه بإسم Motorola Razr 2019، وهو الهاتف الذي من المتوقع أن يصل في وقت لاحق من هذا العام حصرًا لعملاء شركة الإتصالات الأمريكية Verizon مقابل 1500$.