Realme 3 Pro سيصل رسميًا في اليوم 22 من هذا الشهر، وسيستهدف الشباب

فاطمة أيت طالب - دبي - قامت العلامة التجارية الفرعية Realme التابعة لشركة Oppo بتقديم الهاتف Realme 3 في الشهر الماضي، وفي ذلك الوقت أكدت الشركة أنها ستقوم بإطلاق نسخة Pro من هذا الهاتف في شهر أبريل الجاري. وطيلة الأيام القليلة الماضية، عملت العلامة التجارية Realme على التشويق للهاتف Realme 3 Pro، والآن قررت الشركة أن تكشف لنا أنها ذاهبة لإزاحة الستار رسميًا عن الهاتف Realme 3 Pro في اليوم 22 من شهر أبريل الجاري.

لا تذكر الدعوة أي شيء عن الهاتف Realme 3 Pro، وتحتوي فقط على شعار “Speed Awakens”. سيتم إزاحة الستار رسميًا عن الهاتف في حدث سيتم عقده في ملعب جامعة دلهي في الهند، وهذا ما يشير إلى أن الجمهور المستهدف بهذا الهاتف سيكون من المستخدمين الشباب، وخاصة طلاب الجامعات.

في السابق، تم الكشف عن الهاتف Realme 2 Pro في شهر سبتمبر من العام الماضي في حدث أقيم في جامعة Amity University مع إستهداف مماثل للشباب في الحملات الترويجية.

الهاتف Realme 3 Pro سيكون أقوى بكثير من الهاتف Realme 3 الذي أعلنت عنه الشركة في الشهر الماضي وسيتنافس بشكل مباشر مع الهاتف Redmi Note 7 Pro. التفاصيل بشأن الهاتف Realme 3 Pro لا تزال شحيحة، ولكننا نأمل في الحصول على المزيد من المعلومات في قادم الأيام.

Time to fasten your seat belts as #SpeedAwakens⚡Experience the live unveiling of #realme3Pro from Delhi University at 12:30PM, 22nd Apr. Excited? RT & spread the word. pic.twitter.com/vW57xa5Li5