إشاعة جديدة تقترح قدوم ثلاثة هواتف من شركة OnePlus هذا العام، واحد منهم سيدعم 5G

فاطمة أيت طالب - دبي - منذ العام 2016، بدأت شركة OnePlus بإطلاق هاتفين خلال كل عام، واحد في النصف الأول من العام والآخر في النصف الثاني من العام. ومع ذلك، قد يتغير ذلك هذا العام لأنه تردد اليوم أن الشركة تخطط لإطلاق ثلاث طرازات من الهاتف OnePlus 7.

ووفقا للمسرب Ishan Agarwal، فسوف تكون هناك ثلاثة هواتف من شركة OnePlus هذا العام ستحمل الأسماء OnePlus 7 و OnePlus 7 Pro و OnePlus 7 Pro 5G. وبالنسبة للهاتف OnePlus 7، فسوف يحمل الإسم الرمزي GM1901/03/05، في حين سيحمل الهاتف OnePlus 7 Pro الإسم الرمزي GM1911/13/15/17، والهاتف OnePlus 7 Pro 5G الإسم الرمزي GM1920.

صورة OnePlus 7 Pro التي تم تسريبها مؤخرًا تحمل الإسم الرمزي GM1915 وكشفت لنا عن بعض مواصفاته مثل المعالج Snapdragon 855، و8GB من الذاكرة العشوائية، وشاشة بحجم 6.67 إنش، فضلا عن ثلاث كاميرات في الخلف بدقة 48 ميغابكسل للكاميرا الأساسية وبدقة 16 ميغابكسل للكاميرا الثانية وبدقة 8 ميغابكسل للكاميرا الثالثة. وعلاوة على ذلك، فقد كان هذا الهاتف يضم شاشة منحنية الطرفين.

وعلاوة على ذلك، فقد ظهرت اليوم صور لأغطية واقية يقال بأنها لهاتف OnePlus المتوافق مع شبكات الجيل الخامس 5G مما كشف لنا عن المزيد حول مواصفاته. هذا الهاتف يبدو مشابها للهاتف OnePlus 6T الذي تم إطلاقه في العام الماضي، مع وجود الفرق في مكان الفلاش. في الهاتف OnePlus 6T كان الفلاش يتواجد أدنى الكاميرات المزدوجة، ولكن هذا الهاتف يضم الفلاش بينها. عموما، ينبغي أن نسمع المزيد من التفاصيل حول هواتف OnePlus القادمة في المستقبل القريب.

