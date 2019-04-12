مايكروسوفت توفر الآن إمكانية إختبار النسخة الجديدة من المتصفح Microsoft Edge

فاطمة أيت طالب - دبي - أكدت لنا شركة مايكروسوفت منذ بضعة أشهر أنها تعمل على تطوير نسخة من المتصفح Microsoft Edge الخاص بها تستخدم المحرك Chromium التابع لشركة جوجل بدلاً من المحرك HTMLEdge التابع للشركة. ومؤخرًا، أعلنت الشركة أن هذه النسخة من المتصفح Microsoft Edge أصبحت متوفرة رسميًا للإختبار مع العلم بأن هذه النسخة التجريبية المتوفرة للمطورين ستحصل على تحديثات يومية أو أسبوعية كما أنها ستحصل على تغييرات أخرى في المستقبل.

النسخة التجريبية من المتصفح Microsoft Edge الذي يستند على محرك الويب Chromium متوفرة الآن للتحميل على موقع Microsoft Edge Insider الجديد. هذه النسخة التجريبية مخصصة للمطورين بحيث يمكنهم الحصول على فكرة حول مقدار التغييرات التي سيحصل عليها المتصفح Microsoft Edge.

تركز النسخة التجريبية الأولى من المتصفح Microsoft Edge الجديد على توفير الميزات الأساسية التي يتوقعها المستخدمون من متصفح حديث، بما في ذلك السرعة والموثوقية ودعم الإضافات. نظرًا لأنه يحتوي على نفس محرك الويب المستخدم في المتصفح Google Chrome، فإن هذا الإصدار من المتصفح Microsoft Edge يحظى بالفعل بالدعم الكامل لإضافات Google Chrome الحالية. تعمل مايكروسوفت أيضًا على دعم المزامنة لسجل التصفح والمفضلات والإضافات عبر Microsoft Edge.

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يعمل مهندسو مايكروسوفت وجوجل معًا لإجراء تحسينات على مشروع Chromium الأساسي، بحيث يمكن للمتصفحات Google Chrome و Microsoft Edge أن توفر للمستخدمين تجربة أفضل على نظام الويندوز. تم قبول ما يقرب من 150 إلتزام من شركة مايكروسوفت في Chromium. وبالنسبة للإصدارات التجريبية الحالية المتوفرة من المتصفح Microsoft Edge الجديد، فهي تقبل إمكانية التثبيت فقط على نسخ 64bit الإنجليزية من نظام Windows 10. وستضيف مايكروسوفت الدعم لأنظمة Windows 7 و Windows 8 و MacOS في المستقبل.