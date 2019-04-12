شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: يوتيوب يتعرض لانتقادات بسبب فيديوهات نظريات المؤامرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعرض موقع YouTube لمشاركة مقاطع الفيديو المملوكة لشركة جوجل لانتقادات شديدة بسبب استضافته لفيديو للمذيع الأمريكى أليكس جونز المروج لنظريات المؤامرة، والذى يعد محظور من العديد من منصات التواصل الاجتماعى الكبرى بسبب منشوراته الهجومية، وذلك عقب نشر حلقة مدتها ساعتان من البث المباشر، والتى تتم الوصول إليها عبر 1.8 مليار من المستخدمين.

ووفقا لما نشره موقع TOI الهندى، فبعد ثمانية أشهر من حظره على موقع يوتيوب نفسه، عاد جونز إلى المنصة من خلال بث مباشر للمدون الشهير "لوجان بول" من خلاله بثه المشهور على الإنترنت والمسمى "Impaulsive”، حيث ناقش نظريات المؤامرة ومعلومات مشكوك فيها حول موضوعات حساسة مثل التوحد وغيرها من الأمور.

ويجرى الأن اتهام المنصة بأنها غير حكيمة لإعطاء مساحة النظر لأشخاص سيئين السمعة لعرض محتوياتهم، فيما كتب ناثان برنارد، الناشط فى مجال حرية التعبير، على موقع تويتر: "لوجان بول، قائد موقع يوتيوب الذى سخر مؤخراً من ضحايا الانتحار وله 18 مليون مشترك فى سن المراهقة، يستضيف ألكس جونز صاحب نظريات المؤامرة المتطرفة على بثه المباشر اليوم"، هذه هى الطريقة التى يحدث بها التطرف على الإنترنت".

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ونظرًا لأن يوتيوب يتوقع أن يعمل بجد على مكافحة انتشار هذا المحتوى على نظامه الأساسى، فإن ظهور جونز فى برنامج مشهور قد وضع منصة مشاركة الفيديو فى مكان مثير للمشاكل، وقد تمكنت الحلقة بالفعل من جمع 330873 مشاهدة و5،599 تعليقًا على النظام الأساسى، ومع ذلك لا تأتى الحلقة مع أى مربعات معلومات توفر السياق حول العرض.

يذكر أنه فى أكتوبر الماضى، قامت كبرى شركات التكنولوجيا، بما فى ذلك YouTube وApple وFacebook وSpotify وTwitter المملوكة لشركة Google، بإزالة أو تقييد أنشطة جونز على منصاتهم بسبب ترويجه لخطاب الكراهية والتعليقات المسيئة على المتحولين جنسياً والمسلمين والمهاجرين وغيرهم من الموضوعات الحساسة.