انت الان تتابع تفاصيل خبر "إسرائيل" تفشل في أول مهمة فضائية نحو القمر والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الجمعة 12 أبريل 2019 11:56 صباحاً - فشلت أول مركبة فضائية إسرائيلية خاصة في مهمة الوصول إلى سطح القمر؛ بسبب عطب أصاب محركها الأساسي.

وحاولت المركبة الإسرائيلية "بيرشيت" الهبوط على سطح القمر، ولكنها واجهت مصاعب تقنية، إذ كانت المهمة تهدف إلى أخذ صور وإجراء اختبارات، وفق ما نشرت شبكة "بي بي سي" البريطانية، اليوم الجمعة.

ولم يتمكن من الهبوط على سطح القمر بنجاح حتى الآن سوى 3 وكالات فضائية تابعة للولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد السوفييتي سابقاً والصين.

وأوضح مسؤول المشروع، موريس كان، عن فشل المهمة بالقول: "لم نتمكن من الهبوط بنجاح، ولكننا حاولنا".

وقدرت تكلفة المهمة بـ100 مليون دولار، وفتحت الطريق أمام مهمات أخرى نحو القمر بتكلفة مالية قليلة.

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وسميت "بيرشيت" بهذا الاسم لأنها تعني بالعبرية "في البداية"، وهي مهمة مولتها مؤسسة غير ربحية بالتعاون مع وكالة الفضاء الإسرائيلية.

وضمت المركبة الفضائية كاميرات فائقة الدقة من أجل التقاط صور من بينها صورة سيلفي تمكنت من أخذها قبل أن تتحطم، وحملت المركبة أيضا أجهزة قياس من وكالة ناسا لقياس المسافة بين الأرض والقمر، حيث كان على المركبة أن تقيس الحقل المغناطيسي في النقطة التي تهبط فيها، ولكن الظروف حالت دون ذلك.

وتكون درجات الحرارة مرتفعة جداً على سطح القمر، وبطلوع الشمس لا يمكن للمركبة الصمود أمام الحرارة.

بدورها بينت البروفيسورة، مونيكا غريدي، أستاذة علوم الفضاء في الجامعة المفتوحة إنها "ستنظر تناسب القياسات المغناطيسية للقمر مع تركيبته الجيولوجية والجغرافية، وهذه كلهما معلومات مهمة لفهم كيف يكون القمر".

وكانت دولة الاحتلال الإسرائيلي ستلتحق بهذا النادي لتصبح رابع دولة تهبط على سطح القمر لولا تحطم مركبتها الفضائية.