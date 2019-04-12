شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مارجريت هاميلتون وكاتى بومان.. 50 عاما بين صعود القمر والثقب الأسود.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - صعود القمر والتقاط أول صورة لأثر الثقب الأسود.. لا شك أنهما من أهم وأبرز الأحداث فى تاريخ البشرية، حدثان الفارق الزمنى بينهما 50 عاما، وصنعتهما امرأتان، الأول كان فى 1969 والثانى عام 2019.



محاكاة للعديد من الثقوب السوداء

فى عام 1969 صاغت مارجريت هاميلتون (17 أغسطس 1936)، وهى عالمة كمبيوتر أمريكية، ومهندس النظم، وتعمل فى معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، مصطلح هندسة البرمجيات وتطويرها على متن طائرة برنامج الفضاء أبولو للهبوط على سطح القمر.



بعثة أبولو للفضاء

وفى 22 نوفمبر 2016 حصلت على جائزة الحرية من قبل الرئيس الأمريكى باراك أوباما عن عملها الريادى فى تطوير برامج الطيران على متن الطائرة لبعثات أبولو مون التابعة لناسا، كما حصلت على الدكتوراه الفخرية من جامعة البوليتكنيك فى كتالونيا 2018.



رحلة أبولو إلى سطح القمر

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Margaret Hamilton alongside the code that got us to the moon

أما فى 2019، وبعد 50 عاما، تمكنت كاتى بومان، عالمة الكمبيوتر والتى تعمل أيضًا فى معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، من تحقيق حلمها فى التقاط أول صورة حقيقية لأثر الثقب الأسود، بمساعدة مجموعة كبيرة من علماء الفلك، وذلك بواسطة Event Horizon Telescope (EHT - وهى شبكة من ثمانية تلسكوبات متصلة.



Katie Bouman alongside the data that got us to the black hole



أثر الثقب الأسود



تليسكوبات لتصوير أثر الثقب الأسود

وبعدما شاهد العالم المؤتمر الصحفى للكشف عن أول صورة لأثر الثقب الأسود، تذكر العديد من مختلف أنحاء العالم مارجريت هاميلتون وصورتها وهى تقف بجوار الرمز الذى أوصلنا إلى القمر، وكذلك صورة كاتى بومان وهى تحتضن مجموعة من الـ"هارد ديسك" التى تضم 5 ملايين جيجا بايت والتى أوصلتنا إلى الثقب الأسود.