تكنولوجيا: مارجريت هاميلتون وكاتى بومان.. 50 عاما بين صعود القمر والثقب الأسود.. صور

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - صعود القمر والتقاط أول صورة لأثر الثقب الأسود.. لا شك أنهما من أهم وأبرز الأحداث فى تاريخ البشرية، حدثان الفارق الزمنى بينهما 50 عاما، وصنعتهما امرأتان، الأول كان فى 1969 والثانى عام 2019.

فى عام 1969 صاغت مارجريت هاميلتون (17 أغسطس 1936)، وهى عالمة كمبيوتر أمريكية، ومهندس النظم، وتعمل فى معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، مصطلح هندسة البرمجيات وتطويرها على متن طائرة برنامج الفضاء أبولو للهبوط على سطح القمر.

وفى 22 نوفمبر 2016 حصلت على جائزة الحرية من قبل الرئيس الأمريكى باراك أوباما عن عملها الريادى فى تطوير برامج الطيران على متن الطائرة لبعثات أبولو مون التابعة لناسا، كما حصلت على الدكتوراه الفخرية من جامعة البوليتكنيك فى كتالونيا 2018.

Margaret Hamilton alongside the code that got us to the moon